Рыба – это хорошо, а молоко – плохо: как питаются долгожители в пяти “голубых зонах” мира

Наверняка многие из нас хотели бы узнать секрет долгой, а главное здоровой жизни. К счастью, ученые со всего мира сошлись в едином мнении, что он может подразумевать одновременно несколько факторов. Это и социальные связи человека, и качество и продолжительность ночного отдыха, и уровень счастья, и экологическую обстановку, и даже целеустремленность. Однако наиболее существенным компонентом описанной формулы являются еда и напитки, которые мы ежедневно потребляем. К сожалению, из-за стремительного ритма жизни мы перестали следить за едой, ее качеством и количеством. И зря. Как раз система питания является одним из основополагающих факторов здоровой и долгой жизни.

“Голубые зоны”

В первую очередь необходимо рассказать о таком понятии как “голубые зоны”. Это пять областей на планете, где, согласно проведенным исследованиям, проживают самые здоровые люди и так называемые долгожители. Речь идет, прежде всего, о следующих регионах: Икария, Сардиния, Окинава, Лома Линда и Никойя. Большинству местных жителей около 100 лет и более. Кроме того, у них нет хронических патологий или каких-либо серьезных проблем со здоровьем.

Многие специалисты пытаются найти ответы на вопросы о долголетии в работе органов или составе крови. На самом же деле ответ лежит буквально на поверхности. Необходимо просто проанализировать особенности питания и образа жизни жителей этих “голубых зон”.

Если вы среднестатистический человек, живущий в развитой стране, вы теряете приблизительно 14 лет от вашей предполагаемой продолжительности жизни. Случается это, как правило, из-за употребления мяса и чрезмерно обработанной пищи. К последней следует отнести фаст фуд, к примеру. У большинства из нас просто нет выбора. Секрет в том, чтобы посмотреть на эти блюда, которые присутствуют на столах семей в “голубых зонах”, и попытаться готовить их дома. Они дешевы, просты в приготовлении и не требуют кулинарного опыта. В большинстве своем это обычная еда, которую вы можете повторить или приготовить менее чем за 30 минут.

Примечательно, что почти все в “голубых зонах” пьют кофе или чай, а также вино. А из чего еще состоит их ежедневный рацион? Об этом расскажем далее в сегодняшней статье.

Растительная пища

Если вы мечтаете о долгой жизни, на 95% ваш ежедневный рацион должен состоять из растительной пищи. Отдавайте смело предпочтение фасоли, шпинату и капусте, картофелю, орехам и семечкам, а также цельнозерновым продуктам. На самом деле с этими продуктами можно приготовить много вкусных блюд.

Скажите “нет” мясу

Жители пяти зон едят мясо, но исключительно в небольших объемах. Например, в качестве праздничного блюда или гарнира. Ешьте мясо, но не позволяйте его себе чаще 2 раз в неделю. Лучше готовить белое мясо, избегая переработанных вариантов, таких как бекон.

Рыба

В “голубых зонах” люди обычно едят до 100 г рыбы в день. Среди всего ее многообразия зачастую некоторые попросту не знают, какую именно рыбу нужно есть. Эксперты настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение форели, морскому окуню, сардинам и анчоусам.

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Откажитесь от молочных продуктов

Многочисленные исследования по всему миру подтверждают, что молоко не имеет существенной пользы для здоровья взрослых людей. Хотя козье и овечье после ферментации, из которого впоследствии делают йогурт или сыр, присутствуют на столах жителей Икарии и Сардинии. Многочисленные исследования подтверждают, что наш ЖКТ не столь оптимизирован, чтобы потреблять продукты из коровьего молока. Кроме того, организм может получить такое же количество кальция из капусты или тофу, сколько из порции молока. Это относится исключительно к молочным, а не к кисломолочным продуктам.

Яйца

Жители 5 уникальных зон на планете обычно съедают не более 3 яиц в неделю. Как и в случае с мясом, их потребляют в качестве гарнира, дополняя цельнозерновой или растительной едой.

Бобовые

Разрешайте себе полстакана бобовых в сутки. Фасоль является предпочтительным вариантом любой системы питания жителей “голубой зоны”. В Никойе на столе всегда есть красная фасоль и чечевица, а нут и белую фасоль любят в Средиземноморье, соевые бобы – на Окинаве. Долгожители едят в 4 раза больше бобов, чем в других странах.

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Откажитесь от сахара

Долгожители позволяют себе сладости, но едят их исключительно по праздникам. Не покупайте продукты, где в составе сахар находится на первом месте или входит в число первых 5 ингредиентов. Суточное потребление его не должно превышать 100 ккал. Например, этому размеру соответствует две дольки темного шоколада или немного сухофруктов. Следите за составом так называемых обезжиренных продуктов, ведь они часто дополнительно подслащены, чтобы восполнить недостаток жира.

Орехи

Настоятельно рекомендуется съедать 2 горсти орехов в день. Вы можете есть фисташки, миндаль или любые другие. Многочисленные исследования подтвердили, что у тех, кто ест орехи, уровень смертности приблизительно на 20% ниже, чем у людей, кто их игнорирует по различного рода причинам.

Хлеб на закваске, цельнозерновой

Большинство хлебобулочных изделий сегодня имеют в своем составе белую пшеничную муку. Она стремительно метаболизируется в сахар. А это, в свою очередь, и есть так называемые пустые калории. Хлеб нужно готовить из цельнозерновых продуктов, таких как пшеница, рожь и ячмень. Также долгожители не брезгуют хлебом на закваске. В этом случае в нем намного меньше глютена, при этом он характеризуется длительным сроком хранения.

Все внимание цельным продуктам

Долгожителей отдают предпочтение цельным продуктам. К этой категории можно отнести всю еду, которая не обрабатываются или подвергается обработке минимально. Рецепты местных жителей, как правило, содержат множество разнообразных ингредиентов. Их просто смешивают, подвергают процессу ферментации или даже маринуют. Как результат, жители этих областей редко употребляют искусственные консерванты. Они попросту не нуждаются в блюдах, которые необходимо длительно хранить в холодильнике, например. Все, что готовят местные жители, сразу же и съедается. В результате получается не только сбалансированное, но и максимально разнообразное питание с большим количеством питательных веществ.