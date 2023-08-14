«Мягкой посадки» не будет — выход экономики США из инфляции обещает быть болезненным

«Экономика — не самолёт, чтобы мягко приземлиться», — заявляют эксперты в ответ на слова главы Федеральной резервной системы США о «мягкой посадке». Как считает Bloomberg, нынешняя инфляция в США напоминает инфляции после Первой и Второй мировых войн, которые закончились рецессией и дефляцией. Люди беспокоятся: идея о безболезненном исходе им «кажется исторически неправдоподобной».



AP

История показывает, что после крупных фискальных и монетарных потрясений борьба с инфляцией редко бывает безболезненной, считает Bloomberg. Поэтому к словам главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о «мягкой посадке» экономики после инфляции эксперты относятся с долей скептицизма: по их словам, «управление денежно-кредитной политикой ничуть не похоже на управление самолётом».

Как отмечает Bloomberg, в четверг были обнародованы последние данные по инфляции в США, и они были в относительном порядке. Показатель инфляции потребительских цен в июле составил 3,2% в годовом исчислении, что лишь немногим больше 3% в июне. По словам экспертов, это даёт оптимистам надежду на то, что экономика может вернуться к целевому уровню инфляции — 2%, — установленному ФРС, без жёсткой рецессии.

Однако экономисты проводят логичную аналогию: инфляция 2020-х годов напоминает всплески инфляции, последовавшие за Первой и Второй мировыми войнами. И в каждом случае послевоенный всплеск обесценивания бумажных денег заканчивался рецессией и болезненной дефляцией. Поэтому, заверяют эксперты, существует большая вероятность того, что в 20-х годах ситуация повторится.

И именно такое неопределённое состояние экономики, связанное с инфляцией и ростом процентных ставок, объясняет, почему — несмотря на падение цен, полную занятость и рост заработной платы — рядовые американцы чувствуют себя настолько неудовлетворёнными экономикой, пишет Bloomberg. Жители США не могут не сравнивать текущее положение дел со временами Трампа: на протяжении всего периода его нахождения у власти рост экономики США был уверенно положительным. Согласно американским СМИ, такие настроения заставляют беспокоиться руководителей предвыборной кампании Байдена: если так избиратели думают ещё до рецессии, то как они поведут себя, если она наступит до президентских выборов?

Как заявляет Bloomberg, к проблемам в экономике следует добавить геополитическую неопределённость: на Украине сейчас мало что говорит о скором прекращении конфликта. «Войны ведут к инфляции, — объясняют эксперты. — Чем дольше будет длиться конфликт и чем мощнее будет вооружение каждой из сторон, тем сильнее будет инфляция, из-за которой повышаются цены на продовольствие и энергоносители». А ведь помимо Украины, напоминает Bloomberg, США ввязаны и в «холодную войну» с Китаем, которая не подаёт признаков «оттепели», как надеялся Байден ещё в мае.

Таким образом, уверяют эксперты, становится очевидно, что мы не сможем безболезненно для экономики оправиться от фискальных и монетарных потрясений последних трёх лет — особенно в период политической поляризации и геополитических конфликтов. Такая идея «кажется исторически неправдоподобной».

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