 

Мнение: Про «Письмо Навального»

14.08.2023, 14:58, Разное
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Спрашивают, что я думаю про письмо Алексея Навального, написанное в колонии.

Ничего не думаю. «Письмо Навального» я, конечно, прочитал. Но не верю, что это письмо написал именно Навальный.

Находясь безвылазно в штрафном изоляторе, Алексей просто физически не мог написать что-то серьезное.

Когда я отбывал наказание по ст. 282 УК и попадал в ШИЗО, не мог ничего писать хотя бы даже потому, что не было ни бумаги, ни ручки. По УИК не положено.  Ну разве что во время прогулок мог набросать несколько строк на обрывке бумаги и перекинуть арестантам, находившимся не в ШИЗО. Или передать через сотрудников, если конвоир был хоть относительно вменяемым.

И это в 2009-2011 годах. Когда в штрафных изоляторах хотя бы не было камер видеонаблюдения. Сегодня, не сомневаюсь, Навальный – под круглосуточным видеонаблюдением… Поэтому-то, повторюсь, не мог он написать это письмо. Ну разве что во время недавнего судебного процесса мог надиктовать адвокатам какие-то тезисы письма. А писалось само письмо, скорей всего, уже не в колонии, и не Алексеем.

Вот поэтому-то про «письмо Навального» я ничего не думаю.

На снимке: граффити с Алексеем Навальным в Петербурге, которое  вскоре было закрашено сотрудниками ЖКХ. Фотография Ивана Петрова / ТАСС отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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