Мнение: Главная проблема офисного планктона

Смешная картинка — женская рука с длинными ногтями держит бутылку пива. Под картинкой надпись — «как долго тянется пятница, скорей бы уже закончилась работа, и отдыхать». Саму картинку я не сохранил, но моего описания, полагаю, достаточно: уверен, что вы подобных картинок видели тысячи.

Широкая публика регулярно удивляется на форумах: «зачем нужна такая длина ногтей, это же неудобно». Однако суть-то этого украшения как раз и заключается в неудобстве. Это заявление миру — смотрите, владелица длинных ногтей достаточно богата, чтобы не работать. Чтобы не печатать на клавиатуре, не резать мясо у плиты ресторана. И чтобы даже элементарные домашние дела — заправить постель, закинуть бельё в стиралку — не делать лично, а поручать прислуге, носящей короткие ногти.

Аналогичных традиций много у разных народов мира. В Китае, например, в прошлые века несчастным девочкам бинтовали ноги, чтобы у них была очень маленькая ступня. Смысл был тот же: китайская аристократка с маленькой ступнёй не может ходить, следовательно, она достаточно богата, чтобы слуги носили её на носилках.

Так вот, длинные ногти у офисной леди, которая хочет поскорее закончить постылые дела, чтобы приступить к алкогольным развлечениям — это заведомый провал. Если у тебя длинные ногти, значит ты не работаешь. И наоборот, если ты жалуешься, что рутинная работа одолевает, у тебя не может быть длинных ногтей. Или, точнее, могут, но они тогда имеют тот же разоблачительный смысл, что и фуражка лётчика на деревенском дурачке: мы видим, что перед нами явно не лётчик, который тем не менее всерьёз притворяется таковым.

Похожий статусный промах в советские времена можно было наблюдать в книжных шкафах. Книги в СССР были дефицитом, так как слабая система планирования не справлялась ни с выявлением запросов читателей, ни с грамотным распределением напечатанного. Из-за этого собрания сочинений условного Сервантеса или Стендаля вызывали уважение и зависть гостей… но только в том случае, если обладатель дефицита действительно их читал. Если же книги покупались не ради чтения, а ради красивых корешков, то эффект был строго противоположным — вот как в этой советской зарисовке, начиная с отметки 7:09, когда положительный герой сдувает пыль с книжной коллекции отрицательного героя (ссылка).

Если в шкафу стоят дефицитные книги, которые хозяин читает — это круто. Если в шкафу стоят дефицитные книги, но хозяин предпочитает книгам развлечения попроще — это очень плохо, гораздо хуже, чем если бы вместо книжного шкафа была крошечная книжная полка.

В среднеазиатских республиках, куда советская распределительная система отправляла дефицитные книги в несообразных низкому спросу количествах, шли иногда ещё дальше: просверливали книги насквозь и прогоняли через дыры железный прут, чтобы книгу нельзя было снять с полки, нарушив тем самым красоту…

Так вот, главная проблема офисного планктона заключается в том, что он отчаянно подражает привычкам праздного класса, ни в коей мере не являясь таковым. Получается неустранимое противоречие: несчастные невольники статуса задерживаются вечерами на работе, чтобы иметь финансовую возможность показать в инстаграме, как они… не работают — сидят в заграничном кафе в вечерних платьях и пьют коктейли, аристократически отгибая мизинцы в сторону от бокалов.

Если подойти к противоречию с сугубо практической точки зрения, пожалуй, его можно разрешить. Для тех, кто хочет жить в праздности, существует целый ряд способов добиться желаемого — начиная от выхода замуж за принца или оформления пенсии и заканчивая покупкой нескольких квартир под сдачу. Однако в том-то и беда, что практически подходить к планированию своей жизни офисный планктон не способен категорически. Рефлекторные мемасики на уровне дошкольников — «я устал, мне надоело, давайте развлекаться» — вот тот максимум аналитики, на который способно большинство.

Стоит ли вообще эту проблему решать — дискуссионный вопрос. Сам офисный планктон, кажется, вполне удовлетворён своим пониманием мира: если вы пристанете к обитателям кубиклов с проповедями о пользе труда и умеренности, если вы начнёте пересказывать в курилке Торстейна Веблена, вас справедливо сочтут или занудой, или душевнобольным. А если так, вероятно, следует удовлетвориться двумя соображениями:

1. Статусное потребление двигает российскую экономику вперёд, заставляя население усерднее работать и больше тратить.

2. Принуждение к статусному потреблению в России отсутствует. Носить короткие ногти можно абсолютно легально: показывать пальцем и смеяться никто не будет.