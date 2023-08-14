Скандалы: Концерн окончен

Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения. Об этом сообщили «Известиям» представители компании. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подтвердили наличие проблем с доступом к ПО, причем пострадали и другие марки. Одновременно, отметили источники редакции, доступ ограничил также и концерн BMW. Отсутствие официального ПО может увеличить сроки ремонта и обслуживания, а также создать проблемы с обновлениями для новых машин, считают эксперты. Несмотря на то что обойти эти ограничения способы есть, водители начнут чаще обслуживаться в неофициальных СТО и приобретать более простые модели авто.

Премиальные ограничения

Концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, выяснили «Известия». Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в России. Доступ, в частности, прекращен к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя, — отметили в компании. — В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта».

В компании также добавили, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

«В связи с уходом Mercedes-Benz AG с российского рынка АО «МБ РУС» не располагает какими-либо дополнительными возможностями по проверке и проведению прочих сервисных мероприятий, устанавливаемых для автомобилей марки Mercedes-Benz со стороны завода-изготовителя», — подчеркнули там.

Mercedes-Benz ушел из России в конце октября 2022 года. Его активы, в том числе завод в Подмосковье, выкупил ГК «Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов, который обслуживает премиальные и люксовые машины.

Но проблемы коснулись не только Mercedes. Так, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили, что официальные дилеры испытывают проблемы с ПО для большинства зарубежных марок.

— В настоящее время ведутся работы по устранению неполадок, — рассказали «Известиям» в организации. — Несмотря на все сложности, отечественные дилеры продолжат качественно обслуживать автомобили в России.

«Известия» направили запросы в представительства BMW, AGR Automotive group (бывший ООО «Фольксваген Груп Рус») и ГК «Автодом» с просьбой сообщить о действующих ограничениях. А в Минпромторге, получив запрос «Известий», переадресовали издание к самим концернам.

Своими руками

Основная проблема сейчас — возросшие сроки ремонта, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

— Это касается не только Mercedes, но и BMW. Понятно, что сейчас дилеры всеми силами пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед владельцами авто. Обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника, которая продается на маркетплейсах. Но по факту термин «официальный дилер» свое значение теряет, — сказал собеседник издания.

В мае 2023 года «Известия» писали о частичных ограничениях в работе приложений автоконцернов, ушедших из РФ. Тогда проблема коснулась машин марок Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Владельцы автомобилей потеряли возможность удаленного запуска двигателя, просмотра остатка бензина в топливном баке, перестали работать некоторые важные функции, например, обновление программ, контролирующих работу мотора, антиблокировочной и тормозной систем. Кроме того, водителей перестали оповещать и об отзывных или сервисных программах.

Несмотря на ограничение доступа к системам, «МБ РУС» поддерживает проведение всех отзывных мероприятий, которые анонсирует Mercedes, сообщили «Известиям» в компании.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Сервисные мероприятия организуют в случае массовых жалоб на различные дефекты или если производитель нашел заводской брак. Отзывная кампания может проводиться и в случае, когда у машины закончилась гарантия.

Согласно закону «О техническом регулировании», производители должны своевременно сообщать о неисправностях продукции и сервисных мероприятиях надзорному органу — Росстандарту. В ведомстве «Известиям» сообщили, что поводом для начала отзывной кампании могут стать «любые источники информации о несоответствии продукции требованиям технического регламента». Речь идет, в частности, о сообщениях СМИ и результатах проверок.

Росстандарт не получал сообщений от автомобильных концернов о прекращении отзывных кампаний в России, заявили там и напомнили, что «неисполнение согласованной программы мероприятий может иметь признаки наличия состава административного правонарушения» — ст. КоАП о непринятии изготовителем мер по предотвращении вреда при обращении продукции.

Следующий!

Неприятной назвал ситуацию с блокировкой ПО Mercedes-Benz с точки зрения удобства обслуживания автомобилей вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Он считает, что в скором времени ограничить доступ российским дилерам к своему софту могут и другие концерны.

— Конечно, есть обходные пути, — сказал «Известиям» эксперт. — Некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса или же обращаются в другие компании, так как чаще всего онлайн-сервисы программируют сторонние организации. Кроме того, часть диагностики «перекочует» в офлайн-режим.

Он подчеркнул, что отключение ПО может грозить проблемами с сигнализацией и кодированием ключей от машины.

До отключения системы Mercedes собирали информацию о техническом состоянии автомобиля, что позволяло в считаные секунды определить неисправность и быстро ее устранить, пояснил в разговоре с «Известиями» член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Теперь обслуживание будет занимать гораздо больше времени.

— Надо готовиться к тому, что СТО и дилерам придется изучать стороннее ПО, — считает эксперт. — Я думаю, увеличится поток клиентов в неофициальные СТО, так как они в большинстве своем всегда пользовались сторонними программами диагностики.

Эксперты сходятся во мнении, что из-за проблем с обслуживанием новых автомобилей, в том числе тех, которые ввезли параллельным импортом, возрастет спрос на более старшие модели и менее «навороченные» транспортные средства.

Роман Солдатов, Кирилл Сазонов, Евгений Багдасаров

Оригинал материала: “Известия”