Энтузиаст собрал космический игровой компьютер в стиле Starfield

Моддинг-энтузиаст modsbyben при поддержке AMD и Bethesda представил эксклюзивный компьютер, внешний вид которого вдохновлен космическими кораблями из игры Starfield. Информацию о новинке публикует портал WCCFtech.

Этот уникальный компьютер был создан по предложению компании AMD, как пояснил сам моддер в видеоролике, размещенном на его YouTube-канале. Он стремился сделать ПК, который не только бы отражал атмосферу Starfield, но и обеспечивал высокую производительность. Особое внимание уделялось созданию атмосферного настроения, чтобы этот компьютер мог послужить экспонатом на выставке Quakecon, проходившей с 10 по 13 августа.

Корпус этого компьютера был задуман так, чтобы он дополнил игровой мир и позволил игрокам создавать свои собственные космические корабли. Для этой цели были использованы материнская плата MSI MAG X670E Tomahawk WiFi и процессор из серии Ryzen 7000 компании AMD. Кроме того, моддер добавил множество деталей, эффектно имитирующих элементы космических кораблей. Весь процесс создания этого уникального компьютера был подробно показан на канале самого энтузиаста.

Новинка приобретает особое значение в свете предстоящего релиза научно-фантастической игры Starfield, разработанной в жанре экшен-RPG теми же создателями, что стояли за The Elder Scrolls и Fallout. Игра запланирована к выходу 6 сентября 2023 года на платформы ПК и Xbox Series X/S. Игрокам предстоит исследовать огромную открытую галактику в увлекательном приключении.