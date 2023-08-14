На сайте МУФ открылась страница о выставке “Станция Манеж”

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14.08.2023, 14:20, Новости дня
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На сайте Московского урбанистического форума (МУФ) стал доступен раздел выставки “Станция Манеж”. Там содержатся новости, а вскоре появится расписание мастер-классов, лекций, дискуссий и других выступлений спикеров.

На выставке представят главные транспортные проекты столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

“Сегодня заработал соответствующий раздел на сайте Московского урбанистического форума. Здесь будут анонсироваться мероприятия, которые горожане смогут посетить всей семьей”, -отметил он.

Также в разделе будут отчеты о прошедших событиях выставки.

На площадке выступят известные актеры, блогеры, урбанисты и эксперты транспортной отрасли. Они ответят на вопросы про устройство города и его общественного транспорта.

Также на странице “Станции Манеж” можно ознакомиться с программой мероприятий семейного досугового центра. Для юных посетителей пройдут мастер-классы, игры и викторины.

Выставка будет работать до 10 сентября. Вход на мероприятия свободный.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Площадки находятся в Гостином Дворе, парке “Зарядье”, олимпийском комплексе “Лужники” и Центральном выставочном зале “Манеж”. Расписание мероприятий доступно на официальном сайте.


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