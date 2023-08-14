 

Джеймс Кэмерон решил построить точную копию «Титаника» и затопить её на сьемках ремейка

14.08.2023, 13:33, Разное
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Режиссёр Джеймс Кэмерон решил построить точную копию «Титаника» и затопить её на сьемках ремейка.

Он отметил, что в процессе производства франшизы «Аватар» разочаровался в возможностях компьютерной графики, которая не позволяет в полной мере раскрыть режиссёрский замысел и заставить зрителя поверить в реальность происходящего на экране. Развитие вычислительных мощностей происходит слишком медленно, и творец переживает, что при его жизни они не успеют выйти на достаточный уровень.

– Я ждал десять лет, прежде чем снял вторую часть «Аватара» , надеялся, что компьютерные технологии сделают рывок. Но увы, прогресс еле заметен, и я был вынужден приступить съемкам только из-за юридических обязательств, — прокомментировал ситуацию знаменитый режиссёр.

По его словам, затраты на аренду вычислительных мощностей оказались столь высоки, что поглощали большую часть бюджета. Конечно, полумиллиарда долларов недостаточно, чтобы полететь в систему Альфа-Центавра, но вполне хватит на постройку точной копии исторического корабля.

– Мы уже заключили контракт с верфями Chantiers de l’Atlantique компании STX France в Сен-Назере во Франции. Осталось только придумать, как отбуксировать достаточно большой айсберг, — подытожил Кэмерон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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