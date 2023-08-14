Скандалы: Интим-слуги

СК расследует дело о российских секс-рабынях в Бахрейне

Нескольких гражданок России обвиняют в торговле людьми и продаже их в сексуальное рабство, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Несовершеннолетних девушек от 13 до 17 лет заманивали в Бахрейн, отбирали паспорта, били и накачивали наркотиками. Как минимум одна из них умерла. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК, обвиняемые арестованы, им грозят длительные сроки заключения.

О том, как сегодня на улицах столицы королевства идет торговля живым товаром и кого заманивают на неблагородную «работу», в материале «Известий».

От 17 и младше

Шестерых жительниц Кабардино-Балкарии обвиняют в торговле людьми в составе организованной группы. Екатерина Романова, Раяна Рахаева, Амалия Леманн, Олеся Шампарова, Шариска Хачетлова и Марита Балкизова, по версии следствия, перевозили граждан России на территорию Королевства Бахрейн для занятия проституцией, рассказал источник «Известий» в спецслужбах.

ОПГ имела ярко выраженную структуру, роли участников были четко распределены, отметил источник. Одни подбирали девушек в России и продавали членам преступной группировки по цене от $7 тыс. до $14 тыс. Другие курировали их на месте — в Бахрейне.

Согласно материалам дела, руководила группировкой жительница Нальчика Екатерина Романова, известная в Бахрейне как Тая. Она была организатором международного канала перевозки россиянок и главным бенефициаром криминального бизнеса, утверждают правоохранители.

История напоминает российский сериал «Обычная женщина» с Анной Михалковой. В отличие от ее героини, Романова увлекалась ролью сутенерши с особой жестокостью. Девушек из кавказской глубинки, преимущественно из неблагополучных семей, заманивали высокими гонорарами, а затем отбирали паспорта, месяцами не выпускали на улицу, били, накачивали наркотиками. Так продолжалось годами, рассказал источник.

Он утверждает, что девушки оказывали интимные услуги сирийцам и арабам — выходцам из Саудовской Аравии, а также рядовым и офицерам 5-го флота ВМС США, чья военная база расположена в Бахрейне. Большую часть секс-рабынь сутенерши набирали в Нальчике, Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах, Дагестане.

Правой рукой Романовой была Раяна Рахаева (в Бахрейне — Ира). Через коррупционные связи в УВМ МВД по Кабардино-Балкарии она всего за два-три дня оформляла девушкам загранпаспорта, считают следователи. Помощница контролировала доходы девушек, готовила еду, снабжала наркотиками и таблетками для прерывания беременности.

— Деньги, заработанные потерпевшими, Рахаева переводила Романовой через Western Union. В целях конспирации финансы каждый раз отправлялись на установочные данные разных лиц, — сообщил источник «Известий».

Среди пострадавших много несовершеннолетних — от 13 до 17 лет, уточнил он.

— В 2013 году одна из девушек — Диана родом из Чегема — попыталась сбежать из гостиницы, в которой держали заложниц. Ее поймали и жестоко избили, впоследствии она скончалась. Тело вывезли из отеля и захоронили прямо в пустыне, — утверждает собеседник редакции.

По его словам, девушек заставляли делать аборты на чудовищно поздних сроках. В итоге некоторые из них рожали мертвых младенцев. Их тела заворачивали в пакет и выбрасывали в мусорный бак, утверждает источник. В это время Романова покупала себе квартиры и виллы. Оформляла их на близких родственников.

В феврале этого года СК по Кабардино-Балкарии возбудил в отношении Романовой и пятерых ее подельниц уголовное дело. Их обвиняют в организации проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних с применением насилия (ч. 2 ст. 241 и ч. 3 ст. 240 УК РФ) и торговле людьми (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Говорят, кто-то сбежал и пожаловался в полицию»

Торговля людьми в Бахрейне идет до сих пор, убедился корреспондент «Известий», под видом туриста побывавший в столице королевства Манаме.

В час ночи в районе Джуфэр жизнь только начинается. Людей на улице больше, чем днем, повсюду светящиеся вывески. Некоторые салоны открыто пишут: «Man Massage». Везде стоят румбои — зазывалы, которые предлагают услуги. Час — 60 динаров. Это почти 15 тыс. рублей. Ночь — 300 динаров (80 тыс.).

Корреспонденту «Известий» румбой намеренно показывал девушек из Таиланда, Вьетнама, Узбекистана, но после уговоров нарушил правило и предложил русскую. Попросил 500 динаров и еще 300 за номер в гостинице. В сумме это почти 200 тыс. рублей.

Девушку вывели показать на 10 секунд. Кареглазая брюнетка выдавила из себя улыбку и в сопровождении двоих охранников скрылась за дверью. Вежливый отказ: «Спасибо, не надо».

Затем корреспондент направился к гостинице, где работали освобожденные теперь девушки. Узкая улочка. Огромная вывеска Beach Plaza. Окна занавешены, свет нигде не горит. Тут же появился очередной румбой.

— Beach Plaza не работает. У них там какие-то проблемы. Говорят, кто-то сбежал и пожаловался в полицию. Теперь всё закрыто, — сообщил он.

Отделение полиции находится в начале улицы, на которой стоит Beach Plaza. Но действуют полицейские только в исключительных случаях, когда в участок приходит девушка и напрямую заявляет, что ее держат в рабстве. Так удалось сбежать еще одной пострадавшей, с которой мы встретились в России, — Арине (имя изменено). Одна из ее соседок по комнате ночью вылезла в форточку и пошла в полицию.

— На следующий день был рейд. Девочек спрятать не успели. Нас увезли, допросили, проверили на сифилис и ВИЧ. Месяц держали в изоляторе, потом был суд и нас депортировали, — рассказала Арина.

По ее словам, по возвращении домой глава банды пыталась вернуть ее в Бахрейн. Но Арина пошла в Следственный комитет. Преступниц задержали после нескольких обращений сотрудники спецслужб. При обысках у главы банды Романовой нашли заграничные паспорта, наличные в долларах и евро. В 20 км от Нальчика Тая строила виллу, где собиралась принимать клиентов и обкатывать новеньких девушек перед заграничными поездками. Рабыни из Beach Plaza приносили ей около 50 млн рублей в месяц, сообщил источник.

Несмотря на заверения румбоев, что русских девушек в Бахрейне сегодня нет, устроиться туда «на работу» в рамках журналистского эксперимента не составило труда. Куча объявлений в интернете, а в даркнете — прямые телефоны спонсоров. Один из сутенеров по имени Алекс заверил сотрудницу «Известий», что с такой внешностью она будет зарабатывать до $1 тыс. в день. При этом паспорт у нее никто не отнимет.

— Это всё ерунда, — отмахнулся он на вопрос о документах.

По его рекомендации пожилая азербайджанка Нира, говорящая по-русски, провела видеособеседование. Журналистка «Известий» сутенерше явно понравилась, и она пообещала завтра же купить билеты в одну из гостиниц Джуфэра.

Отягчающие обстоятельства

Число россиянок, которые находятся в неволе за рубежом, можно исчислять десятками и сотнями, но точной цифры нет, сказал «Известиям» координатор движения «Альтернатива», занимающегося борьбой с торговлей людьми и их освобождением, Алексей Никитин.

— Одни напрямую едут заниматься проституцией, других заманивают под видом работы домохозяйкой или официанткой, — пояснил эксперт.

Обман вскрывается не сразу: сначала гостью встречает в аэропорту человек и представляется менеджером. Под предлогом оформления регистрации забирает паспорт, потом долго обещает вернуть. В итоге девушки не могут самостоятельно выехать из страны и вынуждены работать, чтобы просто не умереть с голоду. Из-за жесткого миграционного законодательства они нарушают срок своего пребывания, накапливают огромные штрафы и попадают в тюрьму.

— И пока они сидят, штраф продолжает расти. За последних двух россиянок нам пришлось найти и заплатить $2 тыс., чтобы они могли выехать из страны, — привел пример Алексей Никитин.

Были случаи, когда девочки выходили на связь с чужого телефона и сообщали о своем местонахождении в «Альтернативу». Ее сотрудники выезжали в Бахрейн и забирали их домой. При этом привлечь к ответственности рабовладельцев крайне сложно, у них на всё есть готовые ответы: про проституцию они «ничего не знали», пояснил координатор.

— Торговля людьми — уголовное преступление, — напомнил юрист Артем Основа. — А в этом деле еще много отягчающих обстоятельств: несовершеннолетние, группа лиц, предварительный сговор.

По словам юриста, работорговцам грозит до 15 лет. И чем больше в деле появится свидетелей и потерпевших, тем лучше для следствия.

Елена Балаян, Иван Литомин

Оригинал материала: “Известия”