 

Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов

14.08.2023, 13:19, Разное
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия повышенного налогового вычета по акцизу для виноделов. Это решение было официально опубликовано на сайте Кремля в списке поручений. Правительству дается задание выполнить данное поручение к 15 декабря.

Согласно представленному документу, речь идет о налоговом вычете по акцизу, который предоставляется компаниям, занимающимся производством спиртных напитков из винограда по полному циклу производства. Для того чтобы воспользоваться данным вычетом, компании обязаны реинвестировать полученные средства в развитие производства и увеличение площадей виноградников.

Ранее власти Краснодарского края высказали предложение о повышении ввозных пошлин на импортное вино с целью улучшения качества винного рынка региона. Глава Краснодарского края, Вениамин Кондратьев, подчеркнул, что стандарты качества для внутреннего вина высоки, в то время как зарубежные компании поставляют на рынок продукцию низкого качества, что недопустимо. В связи с этим, Минфин поддержал идею повышения пошлин на импортное вино.


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