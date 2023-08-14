Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия повышенного налогового вычета по акцизу для виноделов. Это решение было официально опубликовано на сайте Кремля в списке поручений. Правительству дается задание выполнить данное поручение к 15 декабря.

Согласно представленному документу, речь идет о налоговом вычете по акцизу, который предоставляется компаниям, занимающимся производством спиртных напитков из винограда по полному циклу производства. Для того чтобы воспользоваться данным вычетом, компании обязаны реинвестировать полученные средства в развитие производства и увеличение площадей виноградников.

Ранее власти Краснодарского края высказали предложение о повышении ввозных пошлин на импортное вино с целью улучшения качества винного рынка региона. Глава Краснодарского края, Вениамин Кондратьев, подчеркнул, что стандарты качества для внутреннего вина высоки, в то время как зарубежные компании поставляют на рынок продукцию низкого качества, что недопустимо. В связи с этим, Минфин поддержал идею повышения пошлин на импортное вино.