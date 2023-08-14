Путин поручил продлить повышенный налоговый вычет для виноделов
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия повышенного налогового вычета по акцизу для виноделов. Это решение было официально опубликовано на сайте Кремля в списке поручений. Правительству дается задание выполнить данное поручение к 15 декабря.
Согласно представленному документу, речь идет о налоговом вычете по акцизу, который предоставляется компаниям, занимающимся производством спиртных напитков из винограда по полному циклу производства. Для того чтобы воспользоваться данным вычетом, компании обязаны реинвестировать полученные средства в развитие производства и увеличение площадей виноградников.
Ранее власти Краснодарского края высказали предложение о повышении ввозных пошлин на импортное вино с целью улучшения качества винного рынка региона. Глава Краснодарского края, Вениамин Кондратьев, подчеркнул, что стандарты качества для внутреннего вина высоки, в то время как зарубежные компании поставляют на рынок продукцию низкого качества, что недопустимо. В связи с этим, Минфин поддержал идею повышения пошлин на импортное вино.
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