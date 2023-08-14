 

Бритни Спирс рассказала о негативном опыте использования уколов красоты

14.08.2023, 13:05, Новости дня
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Бритни Спирс поделилась негативным опытом использования ботокса. Всемирно известная певица призналась, что эффект от препаратов ей никогда не нравился.

“Я выглядела так, словно меня кто-то избил. Такой эффект длился недели две. Зачем платить кучу денег и выглядеть, как будто меня избили?” — цитирует звезду Пятый канал.

Бритни была напугана тем фактом, что от уколов у нее опух лоб. Певице приходилось некоторое время носить челку, чтобы это скрывать. Звезда также раскритиковала врачей в Лос-Анджелесе, которые много лет проводили операции неправильно.

В данный момент Спирс не пользуется уколами красоты. Вместо этого звезда предпочитает патчи, которые разглаживают морщины.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Бритни Спирс попала в неприятную ситуацию. Скандальная певица получила удар от охранника баскетболиста.

По данным американского таблоида TMZ, Бритни хотела сфотографироваться с баскетболистом Виктором Вембаньямом, но получила удар от его охранника и упала на землю. Известно, что пострадавшая певица обратилась в полицию Лас-Вегаса, а также рассчитывала на извинения, которых не последовало.


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