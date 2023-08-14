Кроссовер Hyundai Mufasa стал доступен для предзаказа в России

В РФ вышел в продажу новый кроссовер Hyundai Mufasa, который выпускают для китайского рынка.

Модель выпущена в 2023 году и оценивается частным дилером в 3,29 млн рублей. Под капотом паркетника Hyundai Mufasa установлен 2-литровый турбированный агрегат на 161 л.с. мощности с шестиступенчатой трансмиссией. Кроссовер доступен исключительно в переднем приводе. Модель имеет цифровую панель приборов, увеличенный мультимедийный экран , кожаные кресла, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль.

Выход автомобиля состоялся весной прошлого года, однако до сих пор поставки техники в Россию не осуществлялись. Пока официальные продажи южнокорейских автомобилей не возобновлены в РФ.