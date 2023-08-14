Заклейте средний и безымянный пальцы пластырем: несколько советов, как носить каблуки и сохранить ноги здоровыми

Не все девушки могут похвастаться длинными ногами. Поэтому они вынуждены носить высокие каблуки. Обувь на высоком каблуке не только делает фигуру визуально элегантной и женственной, но и добавляет несколько сантиметров к росту.

К сожалению, ношение такой ​​обуви часто сопровождается болезненным синдромом и дискомфортом. Особенно для тех, кто только начал или не привык носить высокие каблуки, боли в лодыжках или мозоли — это нормальное явление. Если вы не мыслите свою жизнь без высоких каблуков или просто мечтаете выглядеть красиво, в сегодняшней статье мы расскажем, как носить такую обувь, чтобы ваши ноги не чувствовали боли.

Шариковый дезодорант

Нанесите шариковый дезодорант на участки, которые подвержены риску образования мозолей, например на суставы пальцев ног, заднюю часть пятки и верхнюю часть стопы, которая часто трется об обувь. Ваша нога будет мягче и легче входить в обувь, а затем и чувствовать себя в ней. Кроме того, это еще и отличная профилактика образования мозолей. После нанесения дезодоранта дайте ему немного высохнуть, прежде отправляться по своим делам. Сам дезодорант действует как невидимый барьер между обувью и ногами.

Вазелин

Попробуйте сначала нанести немного вазелина на пятки, подошвы, свод стопы и лодыжки, чтобы увлажнить их. Подождите, пока он впитается в кожу, чтобы не было слишком скользко в обуви. Такой способ позволяет предотвратить грубое трение между кожей и обувью, из-за чего на ногах могут образоваться мозоли. И наоборот, если ваши ноги постоянно потеют, используйте сухой шампунь, чтобы избежать излишнего скольжения в обуви, которое может привести к падению на каблуках. Сухой шампунь надолго сохранит ноги сухими.

Пластырь

При ношении каблуков иногда возникает боль и даже судороги в зоне пяток из-за давления, которое создается между средним и безымянным пальцами. Чтобы уменьшить боль, можно заклеить пластырем эти два пальца. Этот трюк создаст пространство между пальцами ног и предотвратит судороги. К сожалению, к его помощи можно прибегать только в том случае, если вы используете туфли с закрытым носком.

Специальные подушечки

Чтобы сделать высокие каблуки более удобными при ношении, вы можете вставить специальные подушечки для ног с внутренней стороны. Отдавайте предпочтение вариантам из силикона. Такой материал достаточно мягкий и может поглощать удары, которые получают ваши ноги при ходьбе. Использование подушечек для ног облегчает опору стопы на высоких каблуках и уменьшает боль в пятках.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Наждачная бумага

Наждачная бумага, которую обычно используют для сглаживания шероховатых поверхностей, по-видимому, может быть полезна женщин, которые предпочитают ходить на высоких каблуках. Просто пройдитесь наждачной бумагой по подошве обуви, пока она не станет немного шероховатой. Таким образом вы создадите большее трение между обувью и полом, поэтому вам не придется беспокоиться о скольжении при ношении новой пары обуви.

Фен

Тепло, выделяемое феном, может удачно согнуть вашу обувь. Все очень просто: наденьте довольно толстые носки, а затем свои высокие каблуки, которые нуждаются в изменениях. Обдуйте обувь феном круговыми движениями, чтобы тепло распределялось равномерно и материал обуви не плавился. Как только туфли станут теплым и более гибкими, начините медленно скручивать и сгибать их от центра. Не переусердствуйте с этим занятием, чтобы ваша обувь могла вернуться к своей первоначальной форме и не сломалась.

Морозилка

Используя принцип расширения замерзшей воды, вы можете использовать холод, чтобы растянуть тесную обувь. Все, что вам нужно сделать, – это наполнить два пластиковых пакета водой и выпустить из них весь воздух. Вставьте эти пакеты в туфли и поместите их в морозильную камеру на 4-8 часов. После того как вода замерзнет, ​​возьмите обувь и оставьте ее при комнатной температуре, пока вода не оттает и вы не сможете вынуть пакеты. Затем протрите обувь тряпкой. Теперь ваши каблуки будут более удобными для носки.

В заключение необходимо отметить, что, хотя высокие каблуки – это отличный способ усовершенствовать свой внешний вид, вам следует избегать слишком длительного их ношения, поскольку они опасны для здоровья. Позволяйте себе раз в неделю носить такого рода обувь. Тогда о здоровье ног можно будет не беспокоиться.