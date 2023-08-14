WhatsApp добавляет функцию блокировки экрана и уведомлений для большей безопасности

WhatsApp расширяет свои возможности, предоставляя пользователям функцию блокировки экрана в веб-версии мессенджера. Теперь можно ограничить доступ к своим сообщениям и данным, защищая их от посторонних глаз.

Согласно информации от портала WABetaInfo, первые упоминания о данной функции появились в ноябре 2022 года. С тех пор она прошла путь тестирования и стала доступна для большого числа бета-тестеров WhatsApp Web на ПК.

Эта инновация позволяет устанавливать пароль для доступа к мессенджеру, обеспечивая дополнительный уровень защиты. После каждого открытия мессенджера пользователю необходимо будет ввести специальный пароль. Даже он забудет пароль, то он сможет завершить сеанс и авторизоваться заново через QR-код на экране компьютера и смартфоне.

Это нововведение гарантирует, что в случае доступа посторонних к вашему компьютеру, они не смогут прочитать ваши личные сообщения без знания пароля. Дополнительным плюсом является то, что уведомления (push-уведомления) также не будут отображаться до ввода пароля.

Необходимо отметить, что на данный момент функция находится на стадии тестирования и пока не доступна в стабильной версии WhatsApp Web. Однако аналогичная функция уже представлена для всех платформ, включая мобильные приложения на Android и iOS.