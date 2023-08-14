 

Tecno готовит новый смартфон-раскладушку

14.08.2023, 12:05, Разное
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Компания Tecno готовит новую раскладушку, которая обещает выделяться на фоне других подобных устройств. По сведениям портала Newzonly, опирающегося на информацию инсайдера Параса Гуглани, были опубликованы рендеры и характеристики ожидаемого девайса.

Одним из ключевых отличий Tecno Phantom V Flip будет использование нестандартного круглого AMOLED-дисплея с диагональю 1,32 дюйма и разрешением 466х466 пикселей. Дополнительно, внутренний 6,9-дюймовый AMOLED-экран обещает разрешение 1080х2640 пикселей. Пока не разглашается информация о частоте обновления этих дисплеев.

Производительность устройства будет обеспечиваться субфлагманским чипом MediaTek Dimensity 8050 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Система камер Tecno Phantom V Flip включает в себя двойную основную камеру с разрешением 64 и 13 Мп, а для селфи предусмотрен сенсор на 32 Мп.

Следуя тренду складных устройств, новинка получит двойной аккумулятор с ёмкостью 1165 мАч и 2735 мАч. Предположительно, номинальная ёмкость батареи составит 4000 мАч, а поддерживаемая зарядка будет иметь мощность 45 Вт.

Цветовые варианты раскладушки Tecno Phantom V Flip включают черный, белый и фиолетовый. Стоимость устройства пока не разглашается, но ожидается, что она будет ниже, чем у нового Samsung Galaxy Z Flip5. Официальная презентация ожидается в октябре, а также возможно, что устройство появится в продаже и в России.


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