Представлен внедорожник Cadillac Escalade IQ

Американская компания Cadillac презентовала новый электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ 2025 модельного года.

Новая модель оснащается двумя электрическими агрегатами, которые вместе выдают 750 л.с. мощности. С такими параметрами разгон до 60 миль в час составит до 5 секунд. Кроме того, встроенные батареи предполагают запас хода на электротяге до 450 миль. Модель по внешнему виду имеет сходства с актуальным исполнением внедорожника Escalade. Автомобиль имеет подсвечивающуюся решетку радиатора, увеличенные диски и видоизмененную головную оптику.

В салоне предусмотрели цифровую приборную панель и огромный 55-дюймовый экран для мультимедийного комплекса. Также для удобства предусмотрели функции массажа, вентиляции и обогрева для передних кресел.