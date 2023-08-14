 

Уволенные украинские военкомы основали в США компанию с уставным капиталом в 900 млрд долларов

14.08.2023, 11:33, Разное
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Как следует из отчёта Калифорнийского бюро регистрации юридических лиц, среди крупнейших по капитализации американских компаний появилась ещё одна.

Основанная эмигрировавшими в США бывшими украинскими военкомами, Bandera Technologies оценивается в 900 миллиардов долларов.

Фирма будет помогать людям быстро и безопасно релоцироваться в тихие, безопасные страны, не имеющие территориальных конфликтов: Израиль, Кипр и Армению. В ближайшее время планируется выход компании на IPO; её балансовая стоимость из уставного капитала и принадлежащих компании офисов, гольф-полей и островов оценивается в 900 млрд долларов.

Сооснователь Bandera Technologies, бывший военком Сумской области Александр Евдощук, рассказал журналистам «Панорамы», как для этой цели будут использоваться искусственный интеллект, беспилотный транспорт и другие современные технологические новинки.

– Нейросеть будет генерировать для наших клиентов легенды, согласно которым их нельзя будет мобилизовать или призвать в вооружённые силы, – говорит Евдощук. – Для доставки наличных средств будут использоваться специальные дроны. Мы имеем релевантный опыт и знаем, как масштабировать его на целые государства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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