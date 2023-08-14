Чтобы макияж не поплыл: как использовать закрепляющий спрей

Закрепляющий спрей – один из секретов безупречного макияжа. Недаром визажисты широко применяют это средство и советуют его клиентам. Закрепляющий спрей помогает “удержать” косметику на лице, чтобы она не поплыла и не размазалась. И придает макияжу нужную текстуру (матовую или блестящую). Для чего используется это средство? Какие виды закрепляющего спрея существуют и как использовать его?

Что такое закрепляющий спрей

Это средство наносится после использования всех других видов продукции (базы под макияж, румян, хайлайтера, теней, карандаша для бровей и так далее).

Закрепляющий спрей рекомендуется использовать в небольших количествах. Такое средство прекрасно подходит для тех случаев, когда макияж должен выглядеть безупречным в течение всего дня. Его применяют и для праздничного мейк-апа, например, на свадьбу или банкет.

Вот основные достоинства закрепляющего спрея:

Средство сохраняет макияж безупречным, чтобы он не растаял, не поплыл и не смазался в течение долгого времени. Спрей подчеркивает сияющие или матовые нотки макияжа. В отличие от закрепляющей пудры, это средство не заметно на лице. Оно идеально подходит для сухой или нормальной кожи.

Типы закрепляющего спрея и особенности его применения

Есть немало разновидностей средства. Закрепляющие спреи могут быть увлажняющими, матовыми, водостойкими, сияющими.

Обладательницам жирной, нормальной или комбинированной кожи рекомендуется применять матовые либо водостойкие спреи. На те участки лица, которые выглядят более жирными, следует наносить пудру. Обладательницам сухой кожи рекомендуются водостойкие или увлажняющие средства. На лоб, область под глазами и боковые части носа накладывается гиалуроновая пудра. Средство с эффектом сияния подходит для праздничного макияжа.

Как применяют закрепляющий спрей

При использовании средства эксперты советуют мысленно нарисовать на лице квадрат. И сбрызнуть кожу средством по направлению от верхнего левого и верхнего правого углов к нижнему правому и нижнему левому. Большое количество спрея использовать нежелательно. В этом случае лицо будет выглядеть мокрым, а косметика смажется. Средство наносят после применения всех других видов продукции. Либо закрепляют спреем каждый слой макияжа.