Global Times – европейские лидеры не поедут на форум в Китай — но их и не звали

Западные СМИ пишут о том, что европейские лидеры не собираются ехать на третий Форум по международному сотрудничеству «Один пояс — один путь», который пройдёт в Китае. Однако многие развитые страны и не получали приглашение от Пекина, пишет Global Times. Китай намерен сделать упор на сотрудничестве развивающихся стран, поэтому очень тщательно подходит к отбору приглашённых.



AP

В Китае в конце года планируют провести третий Форум по международному сотрудничеству «Один пояс — один путь», пишет Global Times. Но далеко не все лидеры на него приглашены. Так, изданию стало известно от своего источника, что по большей части в форуме примут участие развивающиеся страны, а некоторые из развитых стран приглашения не получат. «Будь то приглашение лидеров или соответствующие договорённости о сотрудничестве, Китай стремится не к масштабу и количеству, а к качеству и эффективности», — заявил источник газеты.

При этом западные СМИ пытаются очернить саммит, пишет издание. Они утверждают, что посетить его согласились меньше лидеров, чем ожидалось. Якобы Европа избегает участия в этом форуме, а европейские лидеры, такие как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, по сообщениям, не планируют посещать форум.

Но источник издания сказал, что Китай и не направлял приглашения некоторым западным лидерам. Так что с их стороны некорректно говорить об отказе от участия, ведь их и не звали.

На самом деле, многие страны, как только узнали о проведении форума в этом году, связались с Китаем, чтобы заявить о своём желании принять участие в нём. В недавнем отчёте европейского аналитического центра Институт Брейгеля говорится, что за последнее десятилетие инициатива «Один пояс — один путь» успешно выдержала многочисленные вызовы и испытания, получив широкое признание в глобальном масштабе.

Сейчас же Китай тщательно раздумывает над списком приглашённых на саммит. Пекин собирается звать не всех: кто-то может получить приглашение в этом году, кто-то — в следующем. «Двери форума открыты для всех стран, регионов, учреждений, бизнес-сообществ и международных организаций, которые искренне привержены региональной и глобальной взаимосвязанности, международному экономическому сотрудничеству, совместному развитию развивающихся стран и Повестке дня ООН по устойчивому развитию на период до 2030 года, — заявил источник Global Times. — Если они решат не участвовать, это тоже нормально. Некоторым западным СМИ не нужно переоценивать их важность; успех саммита не определяется количеством присутствующих развитых стран».

Самой инициативе «Один пояс — один путь» в этом году исполняется 10 лет. За этот период эта программа привлекла инвестиции в размере почти $1 трлн, в результате чего было создано более 3 тыс. совместных проектов и 420 тыс. рабочих мест, в итоге почти 40 миллионов человек удалось вывести из состояния бедности, отмечает издание.

«На протяжении всего процесса Китай никогда не навязывал свои идеи другим и не примешивал геополитику. В качестве открытой и всеобъемлющей платформы международного сотрудничества инициатива «Один пояс — один путь» продвигает более инклюзивную, выгодную и сбалансированную форму глобального развития, в отличие от глобализации, которая служит только нескольким странам», — приводит Global Times слова одного из опрошенных экспертов.

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