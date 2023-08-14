Рупор кремлевской пропаганды: Китай стал владельцем морского флота № 1



Китай стал владельцем морского флота № 1

Китай стал владельцем морского флота № 1 в мире благодаря "мощному производству, устойчивой торговле и финансовой поддержке"

Китай обогнал Грецию как крупнейшего в мире владельца морского флота по валовой вместимости (GT), сообщил в субботу глобальный поставщик информации о судоходстве Clarksons Research.

Греция удерживала эту позицию в течение десятилетия, но позиция Китая как мирового производственного центра, его устойчивая торговля грузами и мощная финансовая поддержка судоходного сектора вывели его на первое место в отрасли, считают аналитики.

Последние рейтинги Clarksons Research показали, что флот, принадлежащий Китаю, составляет 249,2 млн. тонн. Греция заняла второе место с 249 млн. тонн, а Япония – третье с 181 млн. тонн.

Эксперты заявили, что эти рейтинги соответствуют ожиданиям, учитывая сохраняющийся статус Китая как крупного производственного центра и другие положительные факторы.

"Судоходная отрасль Китая постоянно развивается и наша роль крупнейшего в мире производственного центра остаётся неизменной. Эти факторы способствуют высокому рейтингу", – заявил в интервью Global Times в воскресенье генеральный секретарь Китайской ассоциации национальной судостроительной промышленности Ли Яньцин.

В течение первой половины 2023 года китайские верфи построили 21,13 миллиона тонн дедвейта (DWT) новых судов, что на 14,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в июле Министерство промышленности и информационных технологий.

Объем новых заказов составил 37,67 млн. тонн, увеличившись на 67,7 процента, а объем заказов в наличии составил 123,77 млн. тонн, увеличившись на 20,5 процента. Все эти показатели обеспечили Китаю первое место в мире.

"По мере расширения флота Китая потребность в новых судах, естественно, возрастает… наша судостроительная промышленность полностью способна удовлетворить внутренний спрос и более 70 процентов наших новых заказов поступает из зарубежных стран", – сказал Ли.

За лидерством по размеру флота стоит тот факт, что лидирующие позиции Китая в мировой экономике и мировой торговле остаются устойчивыми.

"Экономическое влияние Китая в мире растет, а торговля стала важным фактором роста судоходных мощностей", – сообщил Global Times в воскресенье источник в отрасли на условиях анонимности.

Постоянный рост импорта сыпучих грузов Китаем и устойчивый высокий спрос на контейнерные грузы на экспорт способствовали быстрому расширению флота страны в области судов для перевозки сыпучих грузов и контейнеровозов, сообщает The insider.

Мощная поддержка со стороны финансового сектора Китая также способствовала развитию судоходной отрасли, особенно с точки зрения лизинговых компаний.

Хотя строительство морского флота в Китае достигло замечательных результатов, всё ещё существуют некоторые недостатки.

Например, хотя Китай удерживает лидерство по общему тоннажу, с точки зрения DWT наибольшая доля по-прежнему принадлежит Греции, сообщил Global Times в воскресенье Сюй Кай, директор по информационным технологиям Шанхайского международного института судоходства, добавив, что это может быть в первую очередь связано с более высокой долей контейнерных судов в китайском флоте.

https://www.globaltimes.cn/page/202308/1296184.shtml – оригинал на английском

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