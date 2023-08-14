Бюджетный iPhone SE 4 получит флагманские функции

iPhone SE 4, новое поколение бюджетного iPhone, обещает уйти далеко за пределы своей ценовой категории, предоставляя впечатляющий набор новых функций. Один из ключевых аспектов этого обновления – кнопка действия, аналогичная той, что появится в модели iPhone 15 Pro. По данным портала MacRumors, который цитирует авторитетного информатора Unknownz21, эти изменения обещают вдохновить покупателей.

Изначально iPhone SE 4 планировался стать первым бюджетным смартфоном Apple, выполненным в стиле современных гаджетов. В отличие от предыдущих моделей SE, имеющих корпус iPhone 8, новинка будет восхищать пользователей панелью, подобной той, что установлена на iPhone Xr. Тем не менее, свежая информация говорит о том, что основой для дизайна нового бюджетного аппарата станет корпус iPhone 14 – воплощение современности и инноваций.

Unknownz21 утверждает, что iPhone 14 также будет включать порт USB-C и сканер лица Face ID с характерной выемкой. Также он подтверждает, что смартфон будет оснащен одной задней камерой и OLED-дисплеем. Более того, iPhone SE 4 сможет похвастаться принадлежностью к числу первых устройств Apple, встроенных с модемом 5G.

Однако вдохновляющее ожидание продлится до весны 2025 года, когда ожидается официальный выпуск iPhone SE 4. Более подробная информация о функциях и характеристиках устройства пока остается под покровом тайны. Стоит отметить, что планы Apple могут подвергнуться изменениям к моменту релиза, что может повлечь за собой внесение корректировок в аппаратное и программное обеспечение нового SE.