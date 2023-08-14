 

Бюджетный iPhone SE 4 получит флагманские функции

14.08.2023, 10:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

iPhone SE 4, новое поколение бюджетного iPhone, обещает уйти далеко за пределы своей ценовой категории, предоставляя впечатляющий набор новых функций. Один из ключевых аспектов этого обновления – кнопка действия, аналогичная той, что появится в модели iPhone 15 Pro. По данным портала MacRumors, который цитирует авторитетного информатора Unknownz21, эти изменения обещают вдохновить покупателей.

Изначально iPhone SE 4 планировался стать первым бюджетным смартфоном Apple, выполненным в стиле современных гаджетов. В отличие от предыдущих моделей SE, имеющих корпус iPhone 8, новинка будет восхищать пользователей панелью, подобной той, что установлена на iPhone Xr. Тем не менее, свежая информация говорит о том, что основой для дизайна нового бюджетного аппарата станет корпус iPhone 14 – воплощение современности и инноваций.

Unknownz21 утверждает, что iPhone 14 также будет включать порт USB-C и сканер лица Face ID с характерной выемкой. Также он подтверждает, что смартфон будет оснащен одной задней камерой и OLED-дисплеем. Более того, iPhone SE 4 сможет похвастаться принадлежностью к числу первых устройств Apple, встроенных с модемом 5G.

Однако вдохновляющее ожидание продлится до весны 2025 года, когда ожидается официальный выпуск iPhone SE 4. Более подробная информация о функциях и характеристиках устройства пока остается под покровом тайны. Стоит отметить, что планы Apple могут подвергнуться изменениям к моменту релиза, что может повлечь за собой внесение корректировок в аппаратное и программное обеспечение нового SE.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Представлен внедорожник Cadillac Escalade IQ

14.08 / Уволенные украинские военкомы основали в США компанию с уставным капиталом в 900 млрд долларов

14.08 / Чтобы макияж не поплыл: как использовать закрепляющий спрей

14.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Китай стал владельцем морского флота № 1

14.08 / Осенью в РФ появятся рестайлинговые кроссоверы Exeed LX и VX

14.08 / Павлины гадят где попало, невмочь уже от их вокала!

14.08 / Опричники разогнали несанкционированное вече холопов в Полевском

14.08 / Эксперт Ревякин рассказал россиянам о новой схеме мошенничества

14.08 / Сокращение добычи при высоком спросе поддержит рост цен

14.08 / В Telegram появились бесплатные Stories

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика