 

В Минпромторге выступили против указания стоимости товаров за круглую единицу

14.08.2023, 10:35, Новости дня
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Минпромторг России выступил против указания стоимости товаров за круглую единицу. Речь идет об одном литре или одном килограмме.

Торговля столкнется с расходами для пересчета веса и объема продуктов, что отразится на ценах, отметили в ведомстве. В Минпромторге уверены, что от проекта стоит отказаться, так как есть продукты, для которых такой подход вообще неактуален: в случае с чаем, кофе или чипсами.

Ранее в России представителей торговли хотели обязать указывать на продукции стоимость за один килограмм или литр, отмечает URA.ru.


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