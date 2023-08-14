 

Осенью в РФ появятся рестайлинговые кроссоверы Exeed LX и VX

14.08.2023, 10:25, Разное
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Новые рестайлинговые кроссовер Exeed LX и VX появятся в свободной продаже к осени текущего года.

В частности, премьера Exeed VX прошла весной, однако производитель уже готовится к поставкам техники в страну. Кроме того, новая модель имеет стильную решетку радиатора и видоизмененный передний бампер. Что касается интерьера, то кроссовер Exeed имеет качественные кресла и более дорогие материалы отделки салона.

Что касается новинки Exeed LX, то здесь ограничатся минимальными улучшениями, которые коснулись приборной панели, переднего бампера и других деталей. По поводу изменений по техническим характеристикам никаких точных сведений о новинке не сообщается.


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