Павлины гадят где попало, невмочь уже от их вокала!

Жителей богатого американского поселка терроризирует армия павлинов. Клюют дорогие автомобили, царапают крыши и испражняются, где хотят.

Эти птицы практически захватили Пайнкрест, фешенебельный поселок, что к югу от Майами (штат Флорида). Местное население, а проживает там около 18 000 человек, в ярости от павлиньего террора: разбежались такие-сякие по всей территории и гадят где попало.

Мало того, эти павлины орут с утра пораньше, будят людей своими воплями, да под вечер не забывают напомнить о себе душераздирающими криками, по сравнению с которыми петушиное кукареку покажется нежными звуками свирели.

А ведь эти захватчики даже не являются обитателями здешних мест. Власти подозревают, что павлины перебрались сюда из других регионов, где покрытые листвой деревья заменяют огромные современные дома.

По данным New York Times, Пайнкрест остается зеленым и гораздо больше по душе пернатым завоевателям. Только вот с момента своего появления павлины устроили там полный хаос.

Но теперь в поселке разработан план борьбы с надоевшими красавцами. Да-да, речь о самцах павлинов с их роскошными хвостами — именно им скоро будут делать вазектомию, то бишь лишат бедняг возможности производить потомство.

Столь кардинальная операция должна быть эффективной в долгосрочной перспективе, поскольку самцы павлинов любвеобильны и оплодотворяют несколько самок. Доктор Дон Дж. Харрис, ветеринарный врач, привлеченный для реализации этого плана, заявил в интервью газете New York Times:

«Павлины — настоящие полигамисты. Мы поймаем одного павлина и, возможно, не дадим размножаться семи самкам. Это будет иметь экспоненциальный эффект».

По словам Харриса, популяция павлинов достигла «критической массы». В беседе с телеканалом NBC6 он подробно остановился на некоторых проблемах, которые вызывают павлины.:

«Они шумные. Очень громко кричат на закате и на восходе, поэтому могут доставлять беспокойство, и, наконец, они гадят, как гуси. Они гадят на подъездных дорожках, тротуарах, и люди жалуются на несчастные случаи, связанные со скольжением и падением».

А комиссар 7-го округа Ракель Регаладо сказала:

«Большинство людей, увидев одного павлина, думают: «О, как мило», а два — мы говорим о большом количестве птиц, которые занимают много места, становятся очень агрессивными и защищают свое гнездо».

Отлов павлинов начнется через шесть недель, а сама процедура займет 90 минут на одного павлина. Предполагается, что если пилотная программа окажется успешной, то она поможет и другим населенным пунктам, сталкивающимся с подобными проблемами. Закрадывается крамольная мысль, что таким незамысловатым путем можно «нечаянно» истребить все мешающее людям пернатое население планеты.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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