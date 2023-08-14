Польша возмущена требованием ЕС принимать волны беженцев — но её мнение Брюссель не волнует

Граждане Польши выразят своё отношение к реформе системы предоставления убежища в ЕС на референдуме, который пройдёт одновременно с парламентскими выборами 15 октября, пишет N-TV. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, у поляков узнают, согласны ли они принять «тысячи нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки». Однако, как отмечает издание, результаты такого референдума никак не повлияют на процесс принятия решений в ЕС — согласие по этому вопросу уже достигнуто.



AP

Поляки выразят своё отношение к реформе системы предоставления убежища в ЕС на референдуме, который пройдёт одновременно с очередными парламентскими выборами 15 октября, пишет N-TV. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в видеоролике, размещённом в социальных сетях.

«Поддерживаете ли вы приём тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма принудительного приёма, навязанного европейской бюрократией?» — так, по словам Моравецкого, будет звучать один из четырёх вопросов в бюллетене.

Как отмечает издание, результаты такого референдума никак не повлияют на процесс принятия решений в ЕС. В начале июня министры внутренних дел ЕС договорились о реформе системы предоставления убежища. Она предусматривает, что в будущем каждая страна будет нести ответственность за приём определённого числа мигрантов. Страны, не желающие принимать беженцев, будут вынуждены выплатить компенсацию.

Правительство Польши сопротивляется реформе. Варшава требует, чтобы каждая страна ЕС решала вопрос о поддержке стран с особенно высоким уровнем иммиграции самостоятельно. При этом вето на эти планы ЕС Польша наложить не может, поскольку решения в области миграционной политики в соответствии с законодательством ЕС принимаются простым большинством голосов. Однако Варшава в знак протеста может заблокировать другие решения, требующие единогласия.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Правящая национал-консервативная партия «Право и справедливость» находится под давлением из-за высокой инфляции, ужесточения законов об абортах и ​​различных скандалов, связанных с непотизмом и кумовством. На этом фоне лидер партии Ярослав Качиньский в июне выдвинул идею проведения референдума параллельно с выборами в сейм. Изначально предполагалось, что граждане проголосуют только по вопросу о размещении беженцев в ЕС.

Однако недавно партия «Право и справедливость» объявила, что на референдуме будет рассмотрено в общей сложности четыре вопроса. Первый коснётся приватизации государственных предприятий, второй — повышения пенсионного возраста, а третий — реформы системы предоставления убежища в ЕС. Четвёртый вопрос планируется огласить в понедельник. Оппозиция обвиняет «Право и справедливость» в использовании референдума для привлечения дополнительных избирателей на парламентские выборы с помощью собственной повестки дня, пишет N-TV.

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