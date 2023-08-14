В регионе выявлены нелегальные ростовщики

По информации ярославского отделения Банка России в I полугодии текущего года у четырех компаний, зарегистрированных в Ярославской области, выявлены признаки нелегальной финансовой деятельности.

Все они незаконно выдавали займы под залог имущества в офисах на территории региона. Информация об этих компаниях внесена в предупредительный список Банка России и передана в уполномоченные органы.

– Для легальных кредиторов закон ограничивает процентные ставки, объем переплат по займам, способы взыскания долга, и права заемщиков защищены. В то время как нелегальные организации действуют вне закона, и чаще всего – в ущерб интересам людей. Чтобы избежать общения с нелегалами, не забывайте обращаться к специальному предупредительному списку на сайте Банка России, прежде чем заключать договор, – советует заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

В настоящий момент в предупредительном списке – десять нелегальных организаций, имеющих офисы в ярославском регионе: восемь – с признаками нелегальных кредиторов и две финансовые пирамиды. Всего же в списке числится уже более 10,5 тыс. компаний. Большинство их них действуют в интернете, поэтому не имеют офисов и адреса регистрации.

Всего по стране за I полугодие Банк России обнаружил почти 2,5 тыс. субъектов нелегальной деятельности, из них 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников. За этот период по материалам, переданным Банком России в правоохранительные органы, возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокировано более 5 тыс. ресурсов в сети интернет.