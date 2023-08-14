В регионе выявлены нелегальные ростовщики ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В регионе выявлены нелегальные ростовщики

14.08.2023, 9:58, Новости
Теги: , ,

По информации ярославского отделения Банка России в I полугодии текущего года у четырех компаний, зарегистрированных в Ярославской области, выявлены признаки нелегальной финансовой деятельности.

Все они незаконно выдавали займы под залог имущества в офисах на территории региона. Информация об этих компаниях внесена в предупредительный список Банка России и передана в уполномоченные органы.

– Для легальных кредиторов закон ограничивает процентные ставки, объем переплат по займам, способы взыскания долга, и права заемщиков защищены. В то время как нелегальные организации действуют вне закона, и чаще всего – в ущерб интересам людей. Чтобы избежать общения с нелегалами, не забывайте обращаться к специальному предупредительному списку на сайте Банка России, прежде чем заключать договор, – советует заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов.

В настоящий момент в предупредительном списке – десять нелегальных организаций, имеющих офисы в ярославском регионе: восемь – с признаками нелегальных кредиторов и две финансовые пирамиды. Всего же в списке числится уже более 10,5 тыс. компаний. Большинство их них действуют в интернете, поэтому не имеют офисов и адреса регистрации.

Всего по стране за I полугодие Банк России обнаружил почти 2,5 тыс. субъектов нелегальной деятельности, из них 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников. За этот период по материалам, переданным Банком России в правоохранительные органы, возбуждено почти 70 уголовных дел, заблокировано более 5 тыс. ресурсов в сети интернет.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Рыбинск. Криминальная хроника с 7 по 13 августа

11.08 / Практически без изменений

09.08 / Выдача рискованных кредитов ограничена

08.08 / Как выбрать трактор в 2023 году: советы экспертов

08.08 / Открытие шиномонтажа в 2023 году: сколько потребуется денег

07.08 / Рыбинск. Криминальная хроника с 31 июля по 6 августа

07.08 / Взрывотехники Росгвардии уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны

03.08 / Приём на службу в органы внутренних дел

31.07 / Выбор качественной офисной мебели

31.07 / Рыбинск. Криминальная хроника с 24 по 30 июля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика