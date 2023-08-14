Эксперт Ревякин рассказал россиянам о новой схеме мошенничества

Мошенники усовершенствовали свои методы обмана клиентов российских банков, внедрив новую тактику, которая представляет опасность для граждан. Это явление описал начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ, Дмитрий Ревякин.

Действующие злоумышленники осуществляют звонки на стационарные телефоны, маскируясь под социальных работников. Их поддельная история заключается в замене социальных карт. Они убеждают банковских клиентов в том, что им следует обновить свои социальные карты. Эти карты, как утверждают мошенники, могут представлять собой универсальные карты для льготников или специализированные карты для пенсионеров, студентов и других гражданских групп. Также они предлагают объединить социальную карту с банковской.

Подкупив доверие жертвы, мошенники требуют указать свой мобильный номер для получения СМС-кода, который, как утверждается, является подтверждением готовности новой карты. На самом деле этот код предназначен для доступа в онлайн-банк.

Следующий шаг – выяснить у клиента номер и код карты, необходимых для доступа к личному кабинету банка. Если преступникам удается получить эти данные, они несанкционированно получают доступ к счету клиента и крадут его средства.

Чаще всего страдают клиенты старшего поколения от этой аферы. Для защиты от подобных угроз, Ревякин советует всегда проверять полученную от незнакомых лиц информацию и не раскрывать конфиденциальные данные по телефону. Кроме того, важно внимательно анализировать входящие сообщения, следующие за такими звонками. Они содержат подробности и цель проводимой операции. Если СМС приходит от банка, клиентам следует самостоятельно связаться с банком через официальные каналы связи для подтверждения операции.

Кроме этого, ранее мошенники начали распространять фейковые антивирусы для смартфонов россиян, что добавляет новые риски для их кибербезопасности.