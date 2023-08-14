Сокращение добычи при высоком спросе поддержит рост цен

Диспропорции на мировом рынке нефти углубляются вследствие сокращения добычи ОПЕК+ и усиления спроса. Эти изменения, подкрепленные анализом Международного Энергетического Агентства (МЭА), могут привести к росту цен, особенно при сохранении ограничений на добычу от Саудовской Аравии и России. Важно отметить, что дисконты на российские нефтяные сорта по отношению к Brent продолжают уменьшаться, что способствует росту экспортных доходов при стабильных объемах поставок.

Повышение макроэкономического оптимизма и увеличение спроса приурочены к дополнительному сокращению добычи в июле, согласно отчету МЭА. По мере уменьшения запасов сохранение ограничений со стороны Саудовской Аравии и России, внесенных на добровольной основе, способствует дальнейшему росту цен. За 28 лет нефть марки Dubai Crude стала дороже Brent, что также указывает на изменения в рыночной динамике.

В июне глобальный спрос на нефть превысил отметку в 103 миллиона баррелей в день. Этот показатель может обновиться в августе, учитывая восстановление активности в нефтехимическом секторе Китая и улучшение ситуации в странах ОЭСР. Поддерживаемый высоким спросом, рядом с ограничениями на нефтепереработку, этот фактор также повлиял на подорожание нефтепродуктов.

МЭА прогнозирует среднегодовой прирост спроса на уровне 2,2 миллиона баррелей в день, с общим объемом в 102,2 миллиона баррелей в день. Однако в следующем году ожидается замедление этого прироста до 1 миллиона баррелей в день.

Ситуация с предложением нефти обратна: добыча стремительно сокращается. Совмещенное сокращение добычи ОПЕК+ в июле составило 910 тысяч баррелей в день, главным образом благодаря ограничениям Саудовской Аравии. Тем временем, добыча вне ОПЕК+ нарастает, но скорее всего она не сможет держать такой темп до конца года.

Российская добыча нефти в июле уменьшилась на 50 тысяч баррелей в день, достигнув 9,4 миллиона баррелей в день. Общая добыча, включая конденсаты, составила 10,74 миллиона баррелей в день, что на 660 тысяч баррелей в день меньше, чем в феврале 2022 года. Прогнозируется, что уровень добычи может уменьшиться на 230 тысяч баррелей в день к концу текущего года.

Российская нефть устойчиво торгуется выше отметки в $60 за баррель. В июле средневзвешенная экспортная цена выросла на $8,84 за баррель, достигнув $64,41 за баррель к началу августа.