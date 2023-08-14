 

Опричники разогнали несанкционированное вече холопов в Полевском

14.08.2023, 9:33, Разное
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В Полевском Ельцинской губернии опричники, применив усовершенствованные палицы «РосКитай технологии», смогли предотвратить народную смуту, планируемую иностранными интервентами в ходе холопского вече на площади Путина.

Согласно официальной версии силовиков, холопы высказывали возмущение существующей несколько столетий в российском законодательстве норме об обязательной отработке трудодней и требовали дополнительные дни расслабления.

– Холоп Петров Е.В., ранее проходивший каторжные работы на Камчатке, подстрекал своих сослуживцев демонстративно нарушать трудовую повинность и требовать один выходной в неделю. В ходе следственных мероприятий было выявлено, что вече, заявленное как народное, координировалось через международную телекоммуникационную систему, доступ к которой холопы получили по фальшивым талонам. Все участники несанкционированного собрания были арестованы опричниками, – рассказала глава пресс-службы министерства государственных репрессий, боярыня Ирина Зверь.

Согласно решению суда, все холопы отправятся на каторгу на сроки от 5 до 20 лет в зависимости от степени тяжести правонарушения. Опричники Савельев И.И, Григорович А.В. и Рамазанов Х.А. получили внеочередные звания старших бояр, а также именные кушаки в подарок от главы губернского управления Минрепрессий.

Порядок в Полевском восстановлен. Все холопы находятся на рабочих местах.  

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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