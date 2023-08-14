 

В Telegram появились бесплатные Stories

14.08.2023, 8:21, Разное
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Павел Дуров, основатель Telegram, объявил о постепенном внедрении функции бесплатной публикации Stories в мессенджере, начиная с 14 августа. Эту новость он поделился через свой Telegram-канал.

Дуров отметил, что сегодняшний этап внедрения Stories для всех пользователей ознаменовывает новую главу в истории мессенджера. Первоначально, в июле, опция публикации Stories была доступна лишь обладателям платной подписки Telegram Premium. Пользователи без подписки имели возможность просматривать и комментировать Stories пользователей с подпиской.

Ранее Telegram добился выдающихся результатов в России, впервые заняв третье место среди сервисов с наибольшим трафиком. В июле 2023 года Telegram впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети оператора связи “Билайн”. В этом рейтинге мессенджер уступил позиции только YouTube, занимающему первое место, и VK, расположившемуся на второй строчке. Рост трафика Telegram наблюдался с начала года. Хотя он был выявлен после внедрения формата Stories , точная связь между ним и Stories или информационным потреблением остается неоднозначной.

Также стоит отметить, что ранее была распространена информация о том, что компания Microsoft больше не будет регулярно предоставлять бесплатные игры.


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