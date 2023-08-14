Для доступа к иностранному интернету потребуется загранпаспорт

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14.08.2023, 7:33, Разное
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Министерство цифрового развития подготовило поправки к закону «О Государственной границе Российской Федерации» от 01.04.1993 №4730-1, отменяющие экстерриториальность интернета с признанием его обособленности в части внутреннего и внешнего сегмента сетей. Эта мера приравняет выход во внешний интернет к пересечению государственной границы.

Для противодействия санкциям недружественных стран и обеспечения суверенной целостности государственного строя, для пересечения государственной границы в части сегмента информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не находящегося под контролем органов власти Российской Федерации, гражданам потребуется загранпаспорт и так называемая «интернет-виза» – специальное разрешение, ограниченное по сроку действия.

Интернет-визы в приоритетном порядке будут выдавать сотрудникам дипломатических министерств и ведомств, а также специалистам аккредитованных IT-компаний, статус которых подтвержден Минцифры. Остальные граждане смогут подать заявку на собеседование по этому вопросу через Федеральный портал «Госуслуги», причём их трафик будет фиксироваться и подписываться цифровой подписью через «Госключ» для дальнейшего изучения компетентными органами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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