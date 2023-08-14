 

После осквернения кладбища в деревне от непонятных причин начали умирать молодые люди

14.08.2023, 6:29, Разное
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Загадочные смерти поразили деревню Эмена в Гане (Западная Африка). За месяц тут скончалось четыре человека и это случилось сразу после осквернения местного кладбища.

Указывалось, что кладбище было очень старым, ему было более 400 лет, а также там располагалось священное место, но 6 июля 2023 года частный застройщик подчистую уничтожил существенную часть захоронений и священное место, чтобы проложить дорогу к своему дому. Вскоре после этого в деревне начали по непонятным причинам умирать люди, причем все умершие были молодыми и здоровыми юношами. Всего их скончалось четверо.

По словам жителей деревни, они считают смерти естественным процессом, но последние смерти юношей очень напугали их, так как молодые люди были энергичными и, как утверждается, ничем не болели.

– Совсем недавно мы видел, как застройщик уничтожил кладбище общины и наше священное место, которое простояло более четырехсот лет. Это было место, где наши вожди проводили ежегодные ритуалы на благо города, но сейчас оно разрушено. Мы, молодежь общины, твердо верим в том, что разрушение кладбища и священного места разозлило наших предков, став причиной этих смертей, – говорит местный житель Кофи Боатенг.

По словам застройщика, у него было разрешение на проведение работ на этой земле. Он также велел эксгумировать некоторые могилы, чтобы перенести их на другое место. Но последнее лишь еще больше усилило тревогу у наблюдавших за его работой жителей деревни. Жители еще не провели специальный обряд, чтобы умиротворить богов, так что они опасаются, что таинственные смерти продолжатся. Они также вызвали полицию, чтобы та расследовала непонятную гибель юношей.

Также после этого родственники этих молодых людей боятся хоронить их на оскверненном кладбище и тела вынужденно хранятся в морге. Кроме того, один из местных старейшин Кеннет Овусу Бедьяко заявил, что вся община не будет хоронить умерших на кладбище, пока там не проведут необходимые ритуалы. Он также уведомил властей о происходящем в деревне.


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