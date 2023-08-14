Мнение: Коров уже начали резать??

Быстро они, однако… А мы-то надеялись еще какое-то время пожить… Но нет, похоже, Грета Тунберг больше ждать не намерена. Коров – под нож! Всех – и молочных, и мясных! Климат не ждет!

Совершенно шокирующая информация из Ирландии. Правда, прессовать ирландцев, оказывается, начали еще в 2021 году. Вот сообщение Ленты.ру 3 ноября 2021 года:

“Сильно зависящей от сельскохозяйственной промышленности Ирландии придется прибегнуть к радикальным мерам для спасения планеты от опасного газа. С целью выполнения обязательств по сокращению выбросов метана в стране забьют 1,3 миллиона голов крупного рогатого скота, пишет The Guardian”.

И вот уже сообщения этого года:

“Согласно одному из предложений, правительству придется создать фонд в 600 миллионов евро, чтобы компенсировать фермерам уничтожение их скота.

Согласно внутренним отчетам, с которыми ознакомилась Irish Independent, ирландское правительство должно выделить 600 миллионов евро для того, чтобы отбирать для убоя 65 000 коров ежегодно в течение трёх лет для достижения своих климатических целей”.

В общем, забить 200 тысяч (пока) коров за 3 года, чтобы “достичь климатических целей”!

Хотя, как пишет та же Гардиан:

“Вместо сокращения выбросов Ирландия продолжает их увеличивать, и наибольший вклад вносит сельское хозяйство. 135 000 ферм Ирландии производят 37,5% национальных выбросов, что является самым высоким показателем в Европейском союзе, и большая их часть образуется за счет метана, связанного с отрыжкой жвачных животных.

Согласно новому правительственному плану, сельское хозяйство должно сократить выбросы на 25% к 2030 году. Перед другими секторами стоят еще более высокие задачи – транспорт должен сократить выбросы на 50%, коммерческие и общественные здания – на 40%, – но самые громкие протесты исходят от фермеров.

Сокращение выбросов на четверть приведет многие фермы к банкротству и может привести к забою сотен тысяч коров, говорят они”.

Смех и грех, конечно. В каком-то смысле утешение – дебилы нынче не только в России, дебилы, как видим, везде. Но ведь печально то, что как раз российские дебилы, поскольку не имеют ни собственной воли, ни собственного мозга – находятся, как мы в полной мере убедились во время ковидного наведенного безумия, под полным контролем свихнувшихся любителей “Повесточки”. И если нагнули Ирландию, то уж РФ нагнут вообще в два счета: обложенные санкциями по самые ноздри, российские власти будут истреблять и российских коров с невиданным энтузиазмом и опережением графика – причем в России, в отличие от Ирландии, даже и не будет никаких протестов фермеров!

В общем, коров жалко до слез. И себя – даже не столько из-за говядины, сколько из-за молока, я на него падок. Впрочем, меня тоже скоро в расход, это понятно: “стар? Убивать!” – не зря нам это завещал Владимир Владимирович. Правда, другой – Маяковский. Все ради “достижения климатических целей”, разумеется.