 

Рупор кремлевской пропаганды: Башня не выглядит обгорелой

14.08.2023, 5:00, Разное
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Она просто отвалилась сама.

Источник: Colonel Cassad


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