Мнение: Чем Навальный лучше Стрелкова

Многие все ж, мягко говоря, удивляются. Как же так получается, что вот, скажем, Стрелкова-Гиркина взяли уже скоро месяц как, и с тех пор всё – гробовая тишина. Ни слуху от Стрелкова, ни духу – а ведь как был писуч. Ни дня без строчки! А тут – сидит ведь всего лишь в КПЗ пока – и молчит. Ни одной прокламации так и не вышло из застенков.

А от Навального – одно за другим!

Вот хорошее мнение адвоката Алексея Барановского по поводу подлинности как минимум последнего “Письма Навального” из тюрьмы. Нашел его в ФБ. Человек, как минимум, знаком со спецификой:

“Вообще у меня сложилось впечатление, что с этими письмами Навального из тюрьмы дело обстоит как в мультфильме про Простоквашино, когда начинал писать письмо из деревни дядя Федор, потом его продолжал писать кот Матроскин, а заканчивал Шарик. Так и тут – в основе, похоже, действительно лежат какие-то мысли или черновики Навального, сверху дописали за него адвокаты, и закончили текст его коллеги на свободе.

Потому что с одной стороны нам рассказывают, что Навальный не вылезает из шизо, а с другой – он пиарит свежую книгу Гуриева, которая вышла в июле, а Навальный ее уже не только получил, но и прочитал, и рекомендует ее из тюрьмы. Как адвокат скажу вам однозначно: так не бывает! Чтобы книга дошла в тюрьму – это целая история, очень длительная история, которая вообще не факт что увенчается успехом.

Обычно заключенные довольствуются тюремной библиотекой (ну кто умеет читать и практикует это занятие), а не новинками книжного рынка. Поэтому либо это пишет не Навальный, либо он находится в очень привилегированных условиях, когда он не только получает книжные новинки (видимо, в распечатках), но и легко выгоняет на волю острокритические политические манифесты. Что сделать очень сложно.

Если тюремная администрация не захочет – ни одной бумажки из колонии не выйдет и не войдет. Есть практика тщательных досмотров адвокатов, проверки буквально каждой бумажки в адвокатских досье, чтобы ничего кроме юридических документов по уголовным делам там не было (такие досмотры, конечно, запрещены – жалуйтесь потом сколько влезет), есть даже практика осмотров вещей адвокатов с раздеванием, чтобы никто из адвокатов ничего запрещенного не внес, а главное не вынес – как в случае с политическими текстами.

Я и сам, конечно, выносил политические прокламации, но я и не Навального (политзаключенного №1) защищал. Так что все тут совсем не просто с письмами Навального из тюрьмы (АЛЕКСЕЙ БАРАНОВСКИЙ)

По “психологическому анализу” самого письма мне понравилась метода политолога Вадима Гончарова, который в том же ФБ “атрибутировал” авторство так: видна, мол, женская рука – маловато фактуры, нет жестких хохм, которые всегда любил выдать сам Навальный, суть письма – сплошное бабье нытье, “мы так вас любили, так доверяли, а вы вот как с нами!” Вывод – Певчих!

Что ж, интересно. “Подкрутка” Гуриева безусловно вписана, но все ли там придумано, или есть некая хотя бы “основа” от самого Навального – по-прежнему вопрос.