Рупор кремлевской пропаганды: Франция никогда не переставала грабить Африку, но времена меняются

Франция никогда не переставала грабить Африку, но времена меняются

Военный переворот в Нигере, угрожающий военным базам США и Франции в регионе, пролил свет на историческую эксплуатацию и продолжающееся существование так называемой «Французской Африки» – то есть последовательного грабежа Африки бывшей Французской империей.

Франция зависит от ядерной энергетики на 68%. 19% урана для этого Франция получает из Нигера. Но в Нигере только 14,3% населения имеет доступ к электросети, и часто сеть ненадежна. Это наглядно показывает степень хищничества иностранцев в Африке.

Наследие «Французской Африки»

«Французская Африка» означает систему получения прибыли от африканских природных богатств, используя давление, капитал и часто голую силу для сохранения контроля над бывшими колониями. В результате многие страны, включая Нигер, обречены на нищету и отсталость.

Лидер Буркина Фасо Ибрагим Траоре недавно выступал на саммите "Россия – Африка" в СПБ, объясняя, почему в богатой природными ресурсами Африка живут бедные африканцы, и осудил африканских руководителей, которые просят подачек Запада, тем самым продлевая навязанную Африке зависимость и нищету. Он назвал это рабством.

«В течение последних восьми лет Буркина-Фасо сталкивается с самой варварской и жестокой формой колониализма. Нас продолжают держать в рабстве. Мы знаем от наших предков: раб, который не может представить себе бунт, не заслуживает даже жалости. Мы не будем жалеть себя и не хотим, чтобы нас жалели».

Франция неспособна оправдать свое присутствие в Африке, не может открыто признать свое желание грабить, соврать про «привнесение цивилизации» или признать ответственность за прежние преступления. Это ослабляет власть Франции в Африке, что приводит к насилию.

Стремление Западной Африки к независимости вызывает озабоченность африканистов Запада, как усиление влияния Евразийских держав таких как Россия и Китай – что означает западное отсутствие уважения к независимости африканских стран, как будто континент не более чем арена столкновений интересов других стран.

Африканисты также обеспокоены тем, что Африка не торопится поддерживать антироссийскую политику Запада, особенно после 24 февраля 2022 года, что происходит и в других регионах. Ослабление западной гегемонии дает возможность многим странам воспользоваться новыми возможностями.

В феврале этого года Мюнхенская конференция по безопасности выпустила отчет, где подчеркивается реальный раскол мира:

«Многие страны Африки, Азии и Латинской Америке потеряли веру в законность и справедливость международной системы, которая ни дает им ни реального голоса в мировых делах, ни помогает решить их основные проблемы. Для них западный порядок означает постколониальное господство, двойные стандарты и пренебрежение нуждами развивающихся стран».

Франк CFA как орудие грабежа

После Второй мировой войны державы победительницы пытались установить порядок, сохраняющий баланс сил и мир.

Солдаты африканских колоний сыграли важную роль в победе, включая Францию, а колонизаторы приложили все усилия, чтобы сохранить экономический контроль и прибыли в бывших колониях.

Это означало также новую валютную систему, которую Де Голль придумал в 1945 году для бывших колоний Западной и Центральной Африки – франк CFA.

С ростом антиколониальной борьбы в конце 1950-х Франция организовала референдумы в своих африканских колониях по принятию конституции, составленной французами.

Гвинея под руководством профсоюзного вожака Секу Туре отказалась принять французскую конституцию и проголосовала против с большим перевесом. Взбешенный Де Голль вывез всех французских управленцев и начал акты саботажа против инфраструктуры и добывающей промышленности. Так он хотел преподать урок другим африканским колониям.

Во время холодной войны СССР и другие соцстраны предложили свою помощь и поддержку в освобождении от европейского господства. Поэтому до сих пор многие африканцы считают Россию более справедливым партнером, чем Франция.

Начиная с 1960 года военные Франции вторгались на континент более 50 раз, поддерживая послушные правительства, особенно в использования франка CFA.

Это система валюты, привязанной к французскому франку, а потом евро.

Африканская валюта под французским контролем

Это значит, что африканские страны не могут повлиять на стоимость своей валюты, и разница обменного курса дает Франции возможность в Африке покупать дешево и продавать дорого.

Еще хуже то, что Франция заставила бывшие колонии держать у себя валютные резервы и наживается на этом, хотя требование держать 50% валютных резервов во французском банке было отменено для Западной Африки в 2019 году.

При этой системе африканские страны получают номинальный процент, а банк получает прибыль от ссуд по более высокой ставке. И это при том, что многие страны Западной Африки добывают золото и могли бы хранить свои средства в других банках. Невозможность распоряжаться собственной валютой препятствует экономическому росту и ослабляет страны в период мировых кризисов.

Страны Северной Африки – Алжир, Тунис и Марокко – отказались от системы после получения независимости, и их экономическое положение лучше по сравнению с Западной Африкой.

Исключительные права и привилегии

Система франка CFA похожа на требование отца распоряжаться сбережениями детей, при этом исключив их из завещания. Пока существует эта система, ECOWAS не более чем орудие грабежа.

Сохранения Францией положения мировой державы зависит от Африки уже более чем 100 лет. Кроме других привилегий колонизаторы присвоили исключительное право продавать вооружение бывшим колониям, а также преимущество в разработке любых новых открытых природных ресурсов. Франция вовсю пользуется этими привилегиями, например 36,4% газа Франция получает из Африки.

Французские фирмы господствуют в энергетике, связи и транспорте многих африканских стран. Кроме того, Франция поддерживает своих бизнесменов в Африке через госкомпанию COFACE, которая гарантирует французский экспорт на этот рынок.

Такая экономическая зависимость укрепляет систему слабых, покорных и зависимых африканских стран, к выгоде французского капитализма. Кроме того, они обязаны поддерживать Францию в любом серьезном конфликте, еще больше подрывая свой суверенитет.

Африка сильнее всего страдает от недостатка суверенитета и доступа к капиталу, пока большая часть европейского процветания основана на многовековом ограблении Юга.

Пример – Брюссель построен на награбленной в Конго при короле Леопольде Втором. После разоблачения его преступлений он был обязан передать по наследству эти богатства Бельгии.

Не желая этого, Леопольд начал огромные строительные работы, создав современный Брюссель. Теперь там собираются НАТО и ЕС и нагло проповедуют миру универсальность прав человека, в окружении добычи одного из самых жестоких колониальных грабежей.

(c) Брэд Пирс

https://new.thecradle.co/articles/france-never-stopped-looting-africa-now-the-tables-are-turning – оригинал на английском

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