 

Игривая Порывай и волшебная Поргина: две принцессы на пенсии

14.08.2023, 0:45, Новости дня
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Ровесницы, тезки, женщины нарасхат. Они вполне могли бы стать подругами. Заводные и позитивные Людмилы — доказательство, что на пенсии жизнь только начинается. Игривая Порывай и волшебная Поргина напрочь рушат стереотипы о скучной старости.

В 74 года актриса Поргина интересуется светской жизнью, путешествует, экспериментирует с имиджем и успевает радовать “Коленьку”. Она уверена, что покойный муж Караченцов приходит к ней с того света. Ради усопшего Поргина покрасила волосы в розовый — куколка!

Телеведущая Людмила Порывай слегка постарше — ей 77. Однако все это лишь цифры, пенсионерка не сидит на месте и бурлит творческой активностью. Компанейская манера общения мамы Люды подкупает даже через экран.

Порывай тоже вдова, однако супруга давно отпустила и закрутила роман с пожилым бизнесменом. Курортная интрижка переросла в страстную привязанность. Щеголяя в мини-юбке, мать Наташи Королевой сводит партнера с ума.

Людмила Поргина невзлюбила директора Ленкома Марка Варшавера, поскольку он не платит ей много денег и не дает ей блистать на сцене. В перерывах между нападками на начальника Поргина ходит на телешоу, где можно заработать на краюху хлеба. В реальности же актриса не бедствует, а планирует расширять зону недвижимости.

Как и потенциальная подруга, Людмила Порывай с лихвой выплескивает недовольство на мужчину из близкого окружения. В качестве зятя Тарзан не оправдал ее надежд, но с выбором дочери приходится мириться. Мама Люда говорила, что получает в США пособие около 600 долларов в месяц. И очень даже заслуженно!

Волшебная Людмила Поргина и игривая Людмила Порывай — это две принцессы на пенсии, хотя внешне заметно не сразу. Если приглядеться, внутри каждой живет молодая и красивая девушка, которой корона положена по праву.


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