Пять способов использовать кофе в домашнем уходе за собой: от тинта для бровей до скраба для губ

Кофейную гущу можно использовать в домашних условиях для приготовления средств по уходу за собой. На ее основе можно сделать не только популярный скраб для тела, но и тинт для бровей, скраб для губ, маску от мешков под глазами и оздоравливающий волосы шампунь.

Вот пять простых способов использовать кофе для красоты.

Тинт для бровей

Кофе отлично подойдет для окрашивания бровей, если привычного средства нет под рукой.

Как приготовить домашний тинт:

Смешать в равных пропорциях свежую кофейную гущу и какао-порошок. Гуща должна быть именно не использованной. Добавить немного кокосового масла, чтобы получилась паста. Чтобы краска хорошо держалась на бровях, капнуть несколько капель натурального меда.

Приготовленную смесь нанести на брови кистью и оставить на 20 минут. Держать дольше, если нужны брови потемнее. Затем смыть водой.

Скраб для губ

Кофе может помочь сделать губы гладкими и сияющими. Кофейный скраб слишком жесткий для кожи лица, но он отлично подходит в качестве скраба для губ.

Как приготовить и использовать:

Смешайте немного свежей кофейной гущи с кокосовым маслом. Нанести смесь на губы и аккуратно потереть круговыми движениями. Затем удалить скраб и нанести увлажняющий бальзам для губ.

В скраб можно добавить несколько капель масла или экстракта мяты перечной. Эти компоненты успокоят губы и помогут сделать их более пухлыми.

Средство от мешков под глазами

Кофеин давно добавляют в продукты по уходу за кожей вокруг глаз, так как он способствует уменьшению отечности и помогает убрать темные круги.

В домашних условиях можно легко приготовить маску для этой проблемной зоны. Для этого в мелкую кофейную гущу нужно добавить несколько капель миндального масла и геля алоэ вера и смешать до образования пасты. Перемешивание сделает средство менее абразивным, что как раз требуется для нежной кожи вокруг глаз.

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Перед использованием отправить пасту в холодильник на 30 минут. Затем обильно нанести под глаза, через 10 минут аккуратно смыть.

Скраб для тела

Кофейного скраба для тела — это натуральное отшелушивающее средство, которое эффективно удаляет омертвевшие клетки кожи. В этом случае можно применять старую кофейную гущу, которую обычно выбрасывают.

Необходимо высушить использованную крупную кофейную гущу и смешать ее с кокосовым маслом для лучшего увлажнения. Также можно добавить немного сахара, чтобы процесс отшелушивания был более мягким.

Можно положить в скраб немного овсяных хлопьев, которые могут уменьшить покраснение и воспаление.

Шампунь для оздоровления волос

Кофеин стимулирует волосяные фолликулы, которые отвечают за рост волос и их качество.

Кофеин проникает в кожу головы и улучшает состояние локонов, делая их более блестящими и объемными. Для приготовления домашнего средства для мытья волос, нужно добавить в обычный шампунь немного кофейной гущи, которая поможет мягко очистить кожу головы от отмерших клеток.

Вымыть голову приготовленным шампунем, затем повторить без кофе и хорошо смыть водой. Лучше подходить для брюнеток, так как способен окрасить волосы.

Если женщины с темными волосами хотят освежить из свет естественным способом, можно использовать для этого кофе. Нужно просто заварить несколько чашек очень крепкого кофе и дать ему остыть. Затем вылить остывший кофе на чистые сухие волосы, отжать и надеть шапочку для душа. Оставить на 30-60 минут, затем смыть и нанести кондиционер.