Деним не выходит из моды: стильные джинсовые куртки на осень-2023

Деним по-прежнему остается в тренде. Он отлично дополняет любой стиль в одежде. Осенью 2023 года в моде снова будут женские джинсовые куртки. Актуальными будут куртки классические синие, разноцветные, выгоревшие, с вышивкой или принтами. Расскажем, с чем лучше всего сочетать разные модели.

Укороченные

Короткие джинсовые куртки отлично подойдут для теплой осени. Под них можно надевать и платья, и юбки, и джинсы, и шорты. В тренде будут модели с преобладанием нежно-голубых, белых и черных оттенков.

Хорошо будет смотреться укороченная осенняя джинсовая куртка с короткими рукавами. К ней можно будет подобрать соответствующий по стилю джемпер. Такая модель будет одинаково хорошо смотреться и с кроссовками, и с каблуками.

Крупногабаритные

Если вы хотите джинсовую куртку носить осенью в более холодную погоду, лучше выбрать модель оверсайз. Тогда вы сможете дополнить ее и меховой подкладкой, и большим воротником. В такой куртке вам будет комфортно даже в ветреную прохладную погоду. Куртки оверсайз хорошо сочетаются с джинсами, юбками и платьями. По желанию свою куртку вы можете украсить оригинальным принтом.

Байкерские

Осенью текущего года в моде будут не только классические синие или черные джинсовые куртки, но и модели, которые называют байкерскими. Для создания байкерского образа куртки дополняют молниями, крупными заклепками разной формы, бахромой, стильным поясом. Причем вы можете купить такую модель уже со всеми дополнениями, а можете купить обычную классическую куртку и украсить ее самостоятельно. С таким вариантом джинсовой куртки можно создать несколько интересных образов.

Удлиненные

Удлиненная куртка чем-то напоминает плащ или пальто. Длина такой модели достигает колен, поэтому вы будете себя чувствовать в ней комфортно в любую погоду. Дизайнеры одежды предлагают модели удлиненных курток и на подкладке, и без нее, узкие и расклешенные книзу.

Дополнить их можно стильным поясом, а также ярким декором. Удлиненные куртки хорошо смотрятся с джинсами.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

С принтами или вышивкой

Вы сможете дополнить свой стильный городской образ, используя джинсовую ткань, на которой нанесен рисунок или принт.

В своих новых коллекциях дизайнеры продемонстрировали модели, в которых акцент делается на вышитые узоры, рисунки, яркие принты.

Такие оригинальные куртки смогут не только подчеркнуть ваш образ, но и при правильно подобранных аксессуарах сделают его неповторимым и индивидуальным.