Fox News – «нужно требовать ответы» — кандидат в сенаторы обещает спросить с Байдена за помощь Киеву

Ветеран армии США Сэм Браун, который в следующем году будет баллотироваться в сенат страны от штата Невада, призвал американских законотворцев требовать от администрации Джо Байдена более тщательного контроля за расходованием средств, которые Вашингтон предоставляет Украине, передаёт Fox News. Как заверил Браун, в случае избрания он обязательно призовёт администрацию к ответу — и заставит её отчитаться за уже выделенные Киеву деньги налогоплательщиков.



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Кандидат в сенаторы от штата Невада, член Республиканской партии и ветеран армии США Сэм Браун, получивший тяжёлые ранения в Афганистане, призвал администрацию президента Джо Байдена обеспечивать большую прозрачность в плане оказания военной помощи Украине, пишет Fox News.

Как отмечается в материале на сайте канала, по такому поводу Браун высказался после того, как администрация направила в конгресс запрос на предоставление Украине очередного пакета поддержки, на этот раз в размере $24 млрд, из которых $13 миллиардов должны будут пойти на оборонные расходы, а $11 — на помощь экономического и гуманитарного характера. По словам кандидата в сенаторы, который на выборах в следующем году выступит против действующего представителя Невады в верхней палате конгресса Джеки Розен, американским законотворцам пора «начинать требовать ответы» о том, как конкретно расходуются Киевом деньги американских налогоплательщиков.

«Мир оказался втянут в эту войну потому, что РФ почуяла слабость администрации Байдена после катастрофически организованного вывода войск из Афганистана. Байден полтора года требовал от американских налогоплательщиков ничем не ограниченные суммы денег при полном отсутствии какого-либо учёта того, как они расходуются — и, судя по всему, ещё и не имеет никакого плана, как эту войну завершить», — цитирует Fox News Брауна. По мысли политика, хотя Вашингтону действительно надо противодействовать Кремлю, «Байдену даже его собственные генералы объясняют, что в этой войне победу, похоже, не одержать».

«Сенату США нужно проявить инициативу и начать требовать ответы — но Джеки Розен вместо этого следует линии партии и молчит, а Джо Байден тем временем пытается снова ограбить американскую казну, забрав оттуда миллиарды долларов, не выполняя никаких требований или условий», — добавил Браун.

Кандидат пообещал, что в случае избрания администрацию Байдена он жалеть не станет — и задаст ей вопросы о том, на что конкретно ушли $113 млрд, выделенные Киеву ранее. «Нам срочно нужен какой-то план. Никаких больше неограниченных расходов. Джеки Розен призвать администрацию к ответу не смогла — а я смогу», — заверил Браун.

Как напоминает обозреватель Fox News, в декабре прошлого года, когда контроль над палатой представителей ещё сохраняла Демократическая партия, конгресс одобрил предоставление Украине $48 млрд. Однако получить положительный ответ на нынешний запрос администрации Байдена будет значительно труднее: спикер палаты представителей Кевин Маккарти ранее обещал, что не допустит рассмотрения каких-либо новых законопроектов о дополнительной помощи Украине, а многие его соратники-консерваторы активно выступают против передачи Киеву новых сумм без введения более тщательного контроля над тем, как расходуются деньги, подчёркивает журналист.

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