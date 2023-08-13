 

Das Erste – «из-за неготовности войск» — ЭКОВАС перенёс встречу глав генштабов по военной операции в Нигере

13.08.2023, 23:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Начальники генеральных штабов вооружённых сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в короткие сроки отменили запланированную встречу в столице Ганы Аккре, на которой должны были обсудить детали военной операции в Нигере, пишет Das Erste. По данным источников, виной тому могли стать «технические причины» или «неготовность войск». Как отмечает издание, это произошло через день после решения ЭКОВАС о направлении войск в Нигер «для восстановления конституционного порядка».


AP

Через день после решения о направлении резервных сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер для восстановления в стране конституционного порядка начальники генеральных штабов вооружённых сил государств-членов в короткие сроки отменили запланированную встречу в столице Ганы Аккре, пишет Das Erste.

Как сообщили источники из военных кругов, встреча, которая должна была состояться в субботу, отложена на неопределённый срок по «техническим причинам». По данным телеканала Al Arabiya, заседание было перенесено «из-за неготовности войск». На встрече должны были обсуждаться «наилучшие варианты» для возможного развёртывания вооружённых сил в Нигере. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, встреча может состояться в ближайший понедельник.

ЭКОВАС ещё не обнародовало никаких подробностей и сроков запланированного вмешательства. На специальном саммите в столице Нигерии Абудже в четверг лидеры сообщества высказались за мирное решение, но в то же время объявили о приведении в боевую готовность «всех подразделений резервных сил ЭКОВАС» для «восстановления конституционного порядка в Нигере».

Отмена встречи произошла на фоне протестов сторонников государственного переворота в столице страны Ниамее. Тысячи людей собрались возле французской военной базы. Они скандировали: «Долой Францию! Долой ЭКОВАС!» Многие участники акции размахивали национальными флагами и демонстрировали свою поддержку новому самопровозглашённому правителю страны генералу Абдурахману Тиани.

Как отмечает издание, новое руководство Нигера обвиняет бывшую колониальную державу Францию в поддержке планов ЭКОВАС по направлению войск в Нигер.

26 июля в Нигере произошёл государственный переворот, в результате которого к власти пришли военные. Они объявили о смещении с должности демократически избранного главы государства Мохамеда Базума. В настоящий момент свергнутого президента удерживают в его резиденции. ЭКОВАС потребовало восстановить в должности президента к вечеру прошлого воскресенья и пригрозило военным вмешательством в случае неисполнения ультиматума. Однако срок ультиматума истёк, а военная операция так и не началась, пишет Das Erste. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Fox News – «нужно требовать ответы» — кандидат в сенаторы обещает спросить с Байдена за помощь Киеву

13.08 / МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях

13.08 / Spiegel – оскорбления, угрозы, удары в лицо — немецкие политики всё чаще подвергаются физическим нападениям и словесным нападкам

13.08 / Times – мировой спрос на нефть подскочил до рекордного уровня

13.08 / “Вместо тысячи слов”: Орлова выложила трогательные семейные кадры

13.08 / “Споры и войны”: Агутин назвал проблему в браке с Варум

13.08 / “В течение двух лет услышим о громком разводе “: над браком певицы Глюкозы нависла угроза

13.08 / Вопрос ребром: что мешает большинству людей проявляться и развиваться в карьере

13.08 / В польских СМИ Украина побеждает, в российских – Путин, хотя это далеко не так

13.08 / Варшава «готова к любому сценарию» — напряжённость на границе Польши и Белоруссии растёт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика