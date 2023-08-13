Das Erste – «из-за неготовности войск» — ЭКОВАС перенёс встречу глав генштабов по военной операции в Нигере

Начальники генеральных штабов вооружённых сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в короткие сроки отменили запланированную встречу в столице Ганы Аккре, на которой должны были обсудить детали военной операции в Нигере, пишет Das Erste. По данным источников, виной тому могли стать «технические причины» или «неготовность войск». Как отмечает издание, это произошло через день после решения ЭКОВАС о направлении войск в Нигер «для восстановления конституционного порядка».



AP

Через день после решения о направлении резервных сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер для восстановления в стране конституционного порядка начальники генеральных штабов вооружённых сил государств-членов в короткие сроки отменили запланированную встречу в столице Ганы Аккре, пишет Das Erste.

Как сообщили источники из военных кругов, встреча, которая должна была состояться в субботу, отложена на неопределённый срок по «техническим причинам». По данным телеканала Al Arabiya, заседание было перенесено «из-за неготовности войск». На встрече должны были обсуждаться «наилучшие варианты» для возможного развёртывания вооружённых сил в Нигере. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, встреча может состояться в ближайший понедельник.

ЭКОВАС ещё не обнародовало никаких подробностей и сроков запланированного вмешательства. На специальном саммите в столице Нигерии Абудже в четверг лидеры сообщества высказались за мирное решение, но в то же время объявили о приведении в боевую готовность «всех подразделений резервных сил ЭКОВАС» для «восстановления конституционного порядка в Нигере».

Отмена встречи произошла на фоне протестов сторонников государственного переворота в столице страны Ниамее. Тысячи людей собрались возле французской военной базы. Они скандировали: «Долой Францию! Долой ЭКОВАС!» Многие участники акции размахивали национальными флагами и демонстрировали свою поддержку новому самопровозглашённому правителю страны генералу Абдурахману Тиани.

Как отмечает издание, новое руководство Нигера обвиняет бывшую колониальную державу Францию в поддержке планов ЭКОВАС по направлению войск в Нигер.

26 июля в Нигере произошёл государственный переворот, в результате которого к власти пришли военные. Они объявили о смещении с должности демократически избранного главы государства Мохамеда Базума. В настоящий момент свергнутого президента удерживают в его резиденции. ЭКОВАС потребовало восстановить в должности президента к вечеру прошлого воскресенья и пригрозило военным вмешательством в случае неисполнения ультиматума. Однако срок ультиматума истёк, а военная операция так и не началась, пишет Das Erste.

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