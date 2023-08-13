Рупор кремлевской пропаганды: “Вагнер защити нас”

Жители Нигера продолжают массовые митинги в столице страны Ниамее и в районе французских военных баз, требуя вывода западных колониальных войск из страны. На митингах продолжают таскать российские флаги и символику ЧВК "Вагнер". Уже и портреты Пригожина появились с призывами "Вагнер защити нас". У Франции со всего этого продолжает подгорать, угроза иностранной интервенции по-прежнему весьма реальна. Армия Нигера находится в боевой готовности к отражению внешней агрессии.

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