МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях

Однако не все могут признаться, что когда-то были зависимы от запрещенных веществ или зеленого змия. В подборке “Дни.ру” отважные и смелые артисты, которые не побоялись поделиться своим опытом борьбы с зависимостями.

Влад Топалов

Экс-солист группы Smash!, а ныне счастливый папа двух ангелочков и примерный семьянин на пике своей популярности в нулевых подсел на “запрещенку”. В одном из интервью артист признался, что практически не помнит тот период своей жизни, в памяти лишь какие-то вспышки: вечеринки, клубы, безудержное веселье…

В 2008 году организм Влада Топалова, измученный “марафонами”, не выдержал. У певца начала отказывать почка. К счастью, врачи смогли помочь. В итоге артист справился с пагубным увлечением, а впоследствии стал соучредителем клиники для людей, страдающих наркотической зависимостью.

МакSим (Марина Максимова)

О том, что у певицы проблемы с запрещенными веществами и алкоголем, заговорили еще несколько лет назад. Однако тогда звезда никак не комментировала подобные “вбросы” от анонимных источников.

Все поменялось, когда весной этого года зрители, пришедшие на концерт МакSим, получили вместо выступления любимого артиста сомнительное шоу от еле стоящей на ногах звезды. Исполнительница с трудом открывала рот, шаталась из стороны в сторону и вела себя очень странно.

Поначалу команда певицы списывала все на болезнь и сильную усталость, но тур отменить все-таки пришлось. Артистка пропала с радаров, а через месяц записала видео из рехаба. МакSим призналась в зависимости от алкоголя и заявила, что проходит лечение.

Дана Борисова

Телеведущую можно назвать настоящим амбассадором борьбы с наркозависимостью в России. Звезда прошла несколько реабилитаций и уверяет, что “чиста” уже много лет.

В личном блоге она рассказывает о последствиях тех ужасных лет в зависимости и признается, что многое потеряла из-за пристрастия к порошкам.

Стас Пьеха

Внук легендарной эстрадной певицы Эдиты Пьехи попал в зависимость от запрещенных веществ еще будучи подростком. По словам артиста, он борется с пристрастием более 20 лет (ведь бывших наркоманов не бывает), и за это время прошел множество лечений.

Стас Пьеха признался: причиной его употребления была дыра в душе от постоянного отсутствия родителей рядом. Мальчик рос с няньками, практически предоставленный сам себе. Проблемы у подростка заметила знаменитая бабушка. Она приняла решение отправить парня учиться в другую страну, и это отчасти спасло ему жизнь.

Лолита

В одном из интервью артистка рассказала, что в молодости ее миновала чаша зависимостей. Но вот после 40 лет певица оторвала, так сказать, “на все деньги”. По словам Лолиты, примерно в 43 года она подсела на порошок, причем свое пристрастие она даже не старалась скрыть от родных и близких.

К счастью, они поняли, что ей не хватает ласки и любви, поэтому постарались сделать все, чтобы вытянуть артистку из эмоциональной ямы, которую она и пыталась засыпать запрещенными веществами.

Лариса Гузеева

Бессменная ведущая “Давай поженимся” призналась, что в молодости была зависима от алкоголя. Первая волна увлечения спиртным началась после выхода на экраны “Жестокого романса”. Молодая артистка купалась в лучах славы и не видела причин отказываться от разгульного образа жизни, частью которого был алкоголь.

Затем Лариса Гузеева вышла замуж за молодого ассистента оператора Илью Древнова и с ужасом обнаружила, что ее любимый употребляет наркотики. Сначала она пыталась вытащить супруга из омута, а затем упала в него сама и начала пить назло. Восемь лет брака прошли в пьяном угаре.

В итоге артистка поняла, что этот путь приведет ее в могилу, поэтому приняла решение закодироваться. Ларисе Гузеевой удалось справиться с зависимостью, а вот ее бывший муж умер от передозировки вскоре после развода.