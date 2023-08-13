 

Препараты от изжоги вызывают деменцию

13.08.2023, 22:05, Разное
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Последние исследования подтверждают связь между длительным приемом лекарств от изжоги и увеличенным риском развития деменции. Изжога, или гастроэзофагеальный рефлюкс, характеризуется излишним вытеканием желудочного содержимого в пищевод. Данный симптом часто обусловлен ухудшением функции нижнего пищеводного сфинктера, который обычно предотвращает обратное течение кислоты и соляных содержаний в пищевод.

Симптомы изжоги включают жжение и дискомфорт в груди, часто имитирующий сердечную боль, а также регулярное отрыжку кислым содержимым, особенно после приема пищи. Однако, существуют эффективные препараты, которые значительно снижают симптомы изжоги и улучшают качество жизни пациентов.

Недавние исследования показывают, что прием лекарств от изжоги на протяжении более 4,4 лет может быть связан с повышенным риском развития деменции. Основной группой препаратов для лечения изжоги являются ингибиторы протонов, которые снижают выработку желудочной кислоты. Долгосрочное использование этих препаратов может привести к недостаточной кислотности в желудке, что влияет на полноценное пищеварение и поглощение важных питательных веществ, включая витамины и минералы.


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