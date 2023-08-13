 

Spiegel – оскорбления, угрозы, удары в лицо — немецкие политики всё чаще подвергаются физическим нападениям и словесным нападкам

13.08.2023, 21:51, Новости дня
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В первой половине 2023 года число словесных нападок и физических посягательств на немецких политиков и партийные учреждения значительно возросло, пишет Der Spiegel со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Германии. Как отмечает издание, рост насилия особенно заметен в отношении представителей партий, входящих в правящую коалицию. Чаще всего агрессивно настроенные граждане ограничивались оскорблениями и угрозами, однако имели место и случаи нанесения телесных повреждений.


AP

С начала года число словесных нападок и физических посягательств на политиков и партийные учреждения со стороны агрессивно настроенных граждан в Германии значительно возросло. Так, за первые шесть месяцев 2023 года по всей стране было зарегистрировано 739 случаев противоправного поведения в отношении членов партий, представленных в бундестаге. Для сравнения: во второй половине 2022 года было зафиксировано лишь 392 случая, пишет Der Spiegel.

Эти данные обнародовало Министерство внутренних дел Германии в ответ на два парламентских запроса партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Сообщается, что число нападений или словестных нападок на партийные учреждения за тот же период также возросло с 214 до 281.

Рост насилия особенно заметен в отношении представителей партий, входящих в правящую «светофорную» коалицию. Число словесных нападок и физических нападений на зелёных увеличилось с 75 во второй половине прошлого года до 301 в первой половине 2023 года. Для социал-демократов этот показатель вырос с 95 до 153, а для членов Свободной демократической партии — с 20 до 80, то есть в четыре раза.

Как отмечает издание, чаще всего дело ограничивалось оскорблениями и угрозами. Оскорбительные комментарии в интернете и выкрики ругательств во время предвыборных мероприятий затрагивали, в частности, такие темы, как конфликт на Украине и иммиграционную политику.

При этом имели место и случаи нанесения телесных повреждений. Например, в феврале в Лейпциге в результате нападения был ранен член городского совета от АдГ, а в конце апреля в Фюрте один из сотрудников АдГ получил удар кулаком в лицо в ходе предвыборного мероприятия.

Исследование Фонда имени Генриха Бёлля, проведённое в прошлом году, показало, что масштабы насилия увеличились прежде всего на уровне местной политики. По данным исследования, около 60% местных политиков в Германии сталкивались с враждебным поведением со стороны граждан. Часть из них в этой связи уже задумывалась об уходе из политики, передаёт Der Spiegel.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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