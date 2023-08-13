 

Times – мировой спрос на нефть подскочил до рекордного уровня

13.08.2023, 21:51, Новости дня
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Спрос на нефть вырос до рекордного уровня в июне, передаёт The Times со ссылкой на Международное энергетическое агентство. Этому способствовали рост спроса на перелёты и активная нефтехимическая деятельность в Китае. При этом, считают в МЭА, мировой спрос на нефть вырастет по итогам 2023 года, но в следующем году перейдёт к снижению.


AP

Спрос на нефть в июне достиг рекордного уровня на фоне роста числа авиаперевозок в летнее время и увеличения использования ресурсов в Китае, пишет The Times. 

По данным Международного энергетического агентства, в июне спрос достиг 103 миллионов баррелей в день, превысив предыдущий рекорд — 102,4 миллионов баррелей, установленный до пандемии коронавируса, в августе 2019 года. По его прогнозам, спрос может ещё больше увеличиться и установить новый рекорд — 103,6 миллионов баррелей в день в этом месяце.

«Мировой спрос на нефть достигает рекордных отметок, чему способствуют активные летние авиаперевозки, рост использования нефти в энергетике и активная нефтехимическая деятельность в Китае», — гласит ежемесячный отчёт агентства. Там также отмечается, что спрос в Китае оказался «выше, чем ожидалось, и достиг новых максимумов, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность состоянием экономики».

Более того, ожидается, что в этом году годовой спрос на нефть составит рекордные 102,2 миллионов баррелей в день, что на 2,2 миллионов баррелей в день больше, чем в прошлом году, причём более 70% роста приходится на Китай.

При этом в следующем году ожидается дальнейший рост спроса, но он будет меньше, чем МЭА прогнозировало ранее. «По прогнозам, в 2024 году рост спроса замедлится до 1 миллиона баррелей в день, так как подъём после пандемии исчерпал себя, а экономическая ситуация оставляет желать лучшего», — сказано в отчёте.

За последние четыре года цены на нефть неоднократно менялись. В апреле 2020 года цена на нефть марки Brent, являющуюся мировым эталоном, в один момент упала ниже $20 за баррель. Однако ограничение предложения странами ОПЕК+ и восстановление спроса помогли восстановить равновесие на рынке, и в марте 2022 года на фоне опасений дефицита поставок после начала российской спецоперации на Украине цена нефти марки Brent достигла отметки $139 за баррель. Во второй половине прошлого года цены несколько опустились, так как российские поставки оставались устойчивыми. Однако в последние недели цены вновь выросли, и на этой неделе стоимость нефти марки Brent впервые с апреля превысила отметку $87 за баррель, пишет The Times. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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