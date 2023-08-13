Рупор кремлевской пропаганды: Цена отказа от российского газа

О последствиях отказа от российского газа для немецкой химической промышленности.

Цена отказа от российского газа.

«Коллапс химической промышленности»

Сообщает Handelsblatt (https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemieindustrie-was-die-krise-der-chemie-ueber-die-deutsche-industrie-aussagt/29324976.html): у всех крупных производителей во втором квартале 2023-го двузначное падение оборота по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Руководства химических концернов рассчитывают на спад в отрасли как минимум до следующего года. И как следствие, внедряют программы жёсткой экономии в виде сокращения инвестиций, рабочих мест и даже закрытия целых предприятий.

Компания Lanxess, к примеру, закроет одно производство в Крефельде (второе будет продано либо тоже закрыто), дистрибьютор химической продукции Brenntag закроет 20 предприятий по всему миру.

Хотя «зелёный» министр экономики Роберт Хабек, возможно, даже порадуется: меньше химических заводов — меньше загрязнения.

@kanzlerdaddy – цинк

Собственно, об этом обвале еще в первой половине 2022-го года предупреждали представители крупного немецкого промышленного капитала, когда выступали против участия Германии в санкционной кампании против России, так как последствия этого для Германской промышленности были очевидны. Но вассальная зависимость Германии от США оказалась неодолимой, поэтому произошел выстрел в ногу, в результате чего "независимость от российского газа" обернулась зависимостью от более дорогого американского СПГ и падением промышленного производства и прибыли с массовыми увольнениями рабочих и специалистов, а также закрытием и консервацией части предприятий. В результате, произошло форсированное разрушение той экономической модели, которую формировала Меркель. Та модель обеспечивала стабильный рост германской экономики и делала ее одной из лидирующих в Европе. Нынче времена иные. Зависимость Германии от США лишь возросла, страна балансирует на грани рецессии и уже начала отставать от России по ВВП. При этом тенденции остаются негативные и какого-то перелома к лучшему не просматривается, да и откуда бы ему взяться, если дешевых энергоносителей для германской промышленности в ближайшей перспективе не ожидается.

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