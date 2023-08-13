 

“Вместо тысячи слов”: Орлова выложила трогательные семейные кадры

13.08.2023, 21:00, Новости дня
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Телеведущая, актриса, певица Ольга Орлова в свои 45 выглядит молодо и привлекательно без пластики и новомодных операций красоты. Она обрела гармонию, реализовала сокровенные желания, осмелилась выйти замуж и родить, а теперь наслаждается моментами счастья.

Внутреннее спокойствие и душевная теплота отразились на ее лице наилучшим образом. Ольга Орлова снова ягодка, которая наполняется чувством любви, разделяя его со своими домочадцами. Это не только муж, сын и полугодовалая дочь. Это большая компания добродушных четвероногих друзей, которые горой стоят за хозяйку и никогда не оставляют в одиночестве.

Животные в семье звезды выполняют различные функции. Это не только хвостатые антидепрессанты, но и помощники по хозяйству. Собака артистки Дина вообще решила стать няней. Как только Ольга Орлова родила дочь Аню, у животного проявился к девочке интерес. Даже когда малышка спала, мохнатая няня строго охраняла ее покой.

В микроблоге телеведущая разместила трогательные семейные кадры. “Вместо тысячи слов…” — отметила звезда и оказалась права. Ольга Орлова сняла на видео, как дочка Аня и собака Дина легли рядышком, даря друг другу нежность.


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