 

Некоторые кроты могут выдержать до – 50 С

13.08.2023, 20:50, Разное
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В уникальных экосистемах Турции было обнаружено новое захватывающее открытие – новый вид кротов, способный выдерживать экстремально высокие температуры до 50 C. Эти маленькие создания вызывают интерес и восхищение ученых, поскольку обладают особыми адаптивными механизмами, которые позволяют им выживать в таких невероятно жарких условиях.

Кроты кажутся обычными по своей внешности – небольшие, округлые, покрытые плотной шерстью существа. Однако то, что происходит под их милым внешним видом, является источником удивления для нас. Их организм обладает высокой терморегулирующей способностью, способной адаптироваться к крайне высоким температурам.

Одной из причин такой высокой стойкости кротов является особая структура их меха. Их плотная шерсть служит не только средством защиты от опасных хищников, но и способствует сохранению влаги и защите от жары. Это позволяет кротам оставаться прохладными даже в условиях, когда термометр поднимается до уровня, ставящего испытание перед большинством других животных.


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