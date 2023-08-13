 

Тайфун « в Приморье

13.08.2023, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

12 августа в районе «Семи ветров» в Уссурийске завыла сирена — обильные паводки размыли дамбу, и вода хлынула к жилым домам. Теперь люди плавают по дворам на лодках. Припаркованные в низине машины — по крышу в мутной воде, первые этажи затопило по самые окна, вода залила подъезды так, что вход только через окна. Электроснабжение отключено.
Тайфун «Ханун» пришел в Приморье из Японии позавчера — большая вода отрезала несколько населенных пунктов, размыла дороги (в том числе федеральную трассу), смыла мосты, затопила огороды, местами и многоэтажки. Но и до этого в крае шли сильные дожди.Людей из частных домов уже эвакуировали. На место приехали губернатор Олег Кожемяко…В 2018 году во время прошлой избирательной кампании Кожемяко уже сюда приезжал и общался с жителями. Тогда они уже просили новую дамбу (топит район регулярно), и ее Кожемяко пообещал. А мэр Уссурийска Корж тогда докладывал: план строительства дамбы и уже подготовлен, мало того: одобрен на федеральном уровне!…Прошло пять лет.

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Мнение: Локомотив?

13.08 / Мнение: Грузинский сценарий, Путина уважают больше Байдена и кто хотел конфликта меньше всех

13.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Война в Украине. Сводка 13.08.2023

13.08 / Врач Андреева назвала способы предотвратить вздутие живота

13.08 / Названы способы предотвратить развитие геморроя

13.08 / Мнение: Из Навального делают Медведева

13.08 / У переболевших ковидом велик риск заболеть раком

13.08 / Российским ученым удалось восстановить слух пациента

13.08 / Роспотребнадзор объяснил, зачем каждый месяц закупает тысячи тонн санкционных деликатесов

13.08 / В поисках лунной воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика