Тайфун « в Приморье

12 августа в районе «Семи ветров» в Уссурийске завыла сирена — обильные паводки размыли дамбу, и вода хлынула к жилым домам. Теперь люди плавают по дворам на лодках. Припаркованные в низине машины — по крышу в мутной воде, первые этажи затопило по самые окна, вода залила подъезды так, что вход только через окна. Электроснабжение отключено.

Тайфун «Ханун» пришел в Приморье из Японии позавчера — большая вода отрезала несколько населенных пунктов, размыла дороги (в том числе федеральную трассу), смыла мосты, затопила огороды, местами и многоэтажки. Но и до этого в крае шли сильные дожди.Людей из частных домов уже эвакуировали. На место приехали губернатор Олег Кожемяко…В 2018 году во время прошлой избирательной кампании Кожемяко уже сюда приезжал и общался с жителями. Тогда они уже просили новую дамбу (топит район регулярно), и ее Кожемяко пообещал. А мэр Уссурийска Корж тогда докладывал: план строительства дамбы и уже подготовлен, мало того: одобрен на федеральном уровне!…Прошло пять лет.

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